Самаркандским городским судом по уголовным делам рассмотрено и удовлетворено ходатайство Самаркандской областной прокуратуры о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Саната Умарова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий) и пунктом «а» части 2 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) Уголовного кодекса Узбекистана.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда, в соответствии с определением суда от 6 июля в отношении Саната Умарова применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщалось, 3 июня в коридоре здания Каттакурганского городского ОВД оперуполномоченный Санат Умаров и другие оскорбили и заставили раздеться женщину, обвинив ее в совершении кражи. При этом Умаров вел видеозапись, которая впоследствии была опубликована радио Озодлик. Прокуратура Самаркандской области возбудила уголовное дело в отношении Саната Умарова, ведутся следственные действия.

Министерство внутренних дел заявило об увольнении Саната Умарова и «чистке» в рядах органов внутренних дел.