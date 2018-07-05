Геоинновационный центр Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и китайские разработчики и производители дронов Shenzhen MicroMultiCopter и BShark Holdings подписали меморандум о сотрудничестве в области развития беспилотных технологий в Узбекистане.

Как сообщили «Газете.uz» в Госкомгеодезкадастре, документ был подписан в ходе визита сотрудников Геоинновационного центра в Шэньчжэнь.

Обе компании намерены локализовать производство беспилотных летательных аппаратов в Узбекистане. Цель меморандума о сотрудничестве — содействие в области развития беспилотных технологий, а также исследования, разработка, производство, эксплуатация и техническое обслуживание беспилотников, наземных станций управления, наземных средств обеспечения эксплуатации и других технических средств.

Стороны будут совместно разрабатывать программы обучения, проводить совместные семинары, осуществлять обмен специалистами, информацией и опытом.

Компания Shenzhen MicroMultiCopter намерена поставить необходимое производственное оборудование и технологии, обучить персонал, организовать отдел продаж и маркетинга.