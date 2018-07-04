Кахрамон Шакиров, назначенный послом Узбекистана в Сингапуре, отбыл из Ташкента в Сингапур, сообщила пресс-служба МИДа.

До этого Кахрамон Шакиров работал руководителем исполнительного аппарата Государственного комитета по инвестициям.