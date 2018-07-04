Кахрамон Шакиров, назначенный послом Узбекистана в Сингапуре, отбыл из Ташкента в Сингапур, сообщила пресс-служба МИДа.
До этого Кахрамон Шакиров работал руководителем исполнительного аппарата Государственного комитета по инвестициям.
Сингапур.
Фото: «Газета.uz»
Кахрамон Шакиров, назначенный послом Узбекистана в Сингапуре, отбыл из Ташкента в Сингапур, сообщила пресс-служба МИДа.
До этого Кахрамон Шакиров работал руководителем исполнительного аппарата Государственного комитета по инвестициям.
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