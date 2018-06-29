Сенаторы посчитали нецелесообразным устанавливать нормативные ограничения относительно проведения свадеб и семейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий, сообщает корреспондент «Газеты.uz» с 15-го пленарного заседания Сената в пятницу.

По мнению сенаторов, добиться компактности и скромности в проведении свадебных и других семейных мероприятий можно не путем установления строгих норм, а через осознанное решение самих граждан. Для этого планируется использовать возможности информационных кампаний среди населения, личного примера и образцовых мероприятий.

«Таковы пожелания народа. Большинство граждан и так проводят компактные и нерасточительные свадьбы. В беседах с людьми мы видели в их сердцах и глазах веру, веру в завтрашний день, веру в спокойствие и благополучие семьи», — сказал сенатор Зайниддин Низамходжаев.





Зайниддин Низамходжаев.

К расточительности и помпезности определенную часть граждан могут побуждать мнение родственников и боязнь критики соседей. Однако каждый житель Узбекистана должен осознать, что семейные мероприятия должны проводиться с учетом национальных традиций, экономно и без илишеств, считают в Сенате.

«Из-за необдуманных расходов завтра могут возникнуть семейные проблемы, семьи могут влезать в долги, растрачивая средства, в 10−15 раз превышающие семейный бюджет. Завтра они не смогут вернуть деньги, взятые в долг у братьев, сестер, соседей, родственников. В результате между ними возникают ссоры, портятся отношения», — отметил Зайниддин Низамходжаев.

В марте Сенат опубликовал для обсуждения проект постановления об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий. Документом предлагалось ограничить время проведения свадеб и других торжеств в период с 10:00 до 23:00 часов, плова (ош) — с 12:00 до 15:00. Количество гостей на свадьбах и торжествах предлагалось ограничить 150, на плове — 200. Число легковых автомобилей, используемых на свадьбах, намечалось ограничить двумя машинами лицензированных перевозчиков.

На предыдущем, 14-м пленарном заседании Сенат постановление не принял, но образовал республиканскую рабочую группу по изучению общественного мнения по этому вопросу во всех регионах страны.

О необходимости упорядочения семейных обрядов и недопущения расточительства и помпезности не раз говорил президент Шавкат Мирзиёев. В августе прошлого года на встрече с творческой интеллигенцией он заявил: «Нужно признать, лишние расходы, связанные со свадьбами и другими мероприятиями, оказывают негативное влияние не только на экономическое состояние тысяч и тысяч семей, но и на всю их жизнь».