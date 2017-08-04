Президент подверг критике излишества при проведении свадеб

Фото: Алишер Исроилов / УзА
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с творческой интеллигенцией 3 августа поручил правительству в течение месяца разработать проект постановления об упорядочении проведения семейных обрядов и недопущении расточительства и помпезности.
Глава государства сообщил, что на встречах с населением много раз слышал просьбы упорядочить эту сферу, об этом же люди пишут в виртуальную приемную Президента. Эта проблема не сходит с повестки дня уже много лет, отметил он.
«У совершенно здоровых людей, которым нет и пятидесяти, внезапно случается инсульт, инфаркт. Спросишь причину и узнаешь, что они, стремясь быть как все, пытаясь сыграть пышную свадьбу, влезли в долги. Не успели расплатиться — а тут новая свадьба», — заявил Шавкат Мирзиёев.
«Нужно признать, лишние расходы, связанные со свадьбами и другими мероприятиями, оказывают негативное влияние не только на экономическое состояние тысяч и тысяч семей, но и на всю их жизнь», — подчеркнул Президент.
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