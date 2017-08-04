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Фото: Алишер Исроилов / УзА

Президент подверг критике излишества при проведении свадеб

Президент поручил правительству в месячный срок разработать проект постановления об упорядочении проведения семейных обрядов.

Сегодня, 18:32   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с творческой интеллигенцией 3 августа поручил правительству в течение месяца разработать проект постановления об упорядочении проведения семейных обрядов и недопущении расточительства и помпезности.

Глава государства сообщил, что на встречах с населением много раз слышал просьбы упорядочить эту сферу, об этом же люди пишут в виртуальную приемную Президента. Эта проблема не сходит с повестки дня уже много лет, отметил он.

«У совершенно здоровых людей, которым нет и пятидесяти, внезапно случается инсульт, инфаркт. Спросишь причину и узнаешь, что они, стремясь быть как все, пытаясь сыграть пышную свадьбу, влезли в долги. Не успели расплатиться — а тут новая свадьба», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Нужно признать, лишние расходы, связанные со свадьбами и другими мероприятиями, оказывают негативное влияние не только на экономическое состояние тысяч и тысяч семей, но и на всю их жизнь», — подчеркнул Президент.

Текст: «Газета.uz»      3 162
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