Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 14-м пленарном заседании 30 марта принял постановление об образовании Республиканской рабочей группы по изучению общественного мнения об упорядочении проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших. Об этом сообщила информационная служба верхней палаты парламента.

Ожидалось, что Сенат примет постановление об упорядочении указанных мероприятий, проект которого был опубликован для обсуждения общественностью в период с 5 по 25 марта. В документе предлагалось ввести ограничения на количество участников семейных мероприятий и установить ряд других требований.

Созданная рабочая группа займется всесторонней разработкой нормативно-правового акта об этом. Она должна организовать обсуждение в СМИ и изучить самобытные традиции и обычаи по проведению таких мероприятий в каждом регионе страны. По итогам обсуждений проект решения будет представлен в Сенат. Планируется также провести соцопрос среди населения.

На заседании отмечалось, что свадьбы и другие семейные мероприятия являются неотъемлемой частью национальной духовности и отражают многовековые ценности и традиции народа Узбекистана. Однако в последнее время в проведении семейных мероприятий наблюдаются «такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, чрезмерное расточительство, игнорирование истинных традиций и обычаев нашего народа и социального положения других граждан».

«Внушительные излишние расходы, связанные с семейными мероприятиями, влияют не только на социальное положение семей, но и всю их жизнь, духовную среду в обществе. Анализ показывает, что значительная часть разводов среди молодых семей происходят именно по причине конфликтов, связанных с проведением свадеб и церемоний. Несмотря на принятые меры и проводимую пропагандистскую работу, эти проблемы не находят своего решения, напротив, их масштабы растут», — говорится в сообщении Сената.

Ранее от имени активистов фондов «Махалла» и «Нуроний» было опубликовано обращение к гражданам, в котором содержался призыв «повысить эффективность работы в данном направлении», консолидировав усилия государственных, негосударственных организаций и широкой общественности.

О необходимости упорядочения семейных обрядов и недопущения расточительства и помпезности не раз говорил президент Шавкат Мирзиёев. В августе прошлого года на встрече с творческой интеллигенцией он заявил: «Нужно признать, лишние расходы, связанные со свадьбами и другими мероприятиями, оказывают негативное влияние не только на экономическое состояние тысяч и тысяч семей, но и на всю их жизнь».