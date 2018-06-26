Жительница Джалаикудукского района Андижанской области совершила попытку покончить с собой, привязав к себе веревкой двоих детей и бросившись в канал Шахрихансай. Инцидент произошел 25 июня в 10:30. Очевидцам удалось спасти мать, но 7-летняя девочка и 3-летний мальчик погибли.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, районная прокуратура возбудила в отношении 27-летней женщины уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии). Сейчас ведутся следственные мероприятия.