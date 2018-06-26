Наверное, каждый хотя бы раз в жизни встречался с некомпетентным человеком, занимающим определенную должность, но не знакомым с отведенными ему обязанностями в полной мере. К сожалению, сегодня это не редкость. Стоя в очереди на кассе, посетители часто обвиняют управляющего в недостатке персонала. В банке приходится сталкиваться с тем , что служащие финансового учреждения часто сами не знают, кто за что отвечает, и не могут разобраться в определенном вопросе. Или, планируя открыть бизнес, люди не могут подобрать нужную документацию или информацию, сетуют на отсутствие тех, кто может показать, рассказать и помочь во многих вопросах. Но многие ли задаются вопросом о том, что является первопричиной этих недоработок?

Информации вокруг — бесконечное множество. Но многие не хотят или не готовы пользоваться этой информацией себе во благо. Именно поэтому, изо дня в день сталкиваясь с недостатком опытных менеджеров и персонала в целом, идейная и творческая команда школы «Пять с Плюсом» решила запустить проект бизнес-курсов, доступных для всех: от продаж, маркетинга и развития лидерства до HR-менеджмента, логистики и психологии управления. Миссия компании — помогать каждому человеку становиться успешнее. Проект Business Terra — новый шаг в этом направлении.





10 июля пройдет курс «Основы логистики и мультимодальных перевозок», который разработан специально для тех, кто хочет получить новые навыки, необходимые для эффективной оптимизации временных и финансовых затрат в процессе доставки продукции и создания инфраструктуры товародвижения.

Спикером курса выступит ведущий специалист в области логистики Олег Рябов — менеджер по проектным перевозкам и глава представительства немецкой транспортной компании RRL Rail & Road Logistics GmbH в Узбекистане, а также руководитель отдела проектных перевозок в группе компаний Enica Express в Ташкенте. Компании, которые консультирует Олег, в течение года увеличивают свою прибыль на 30−50%.

Помимо этого, в рамках курса состоится экскурсия в крупную логистическую компанию, где высококвалифицированные специалисты ответят на все интересующие вопросы.





Авторский курс «Эффективные инструменты HR-специалиста» от гуру в сфере HRM — Анны Ким — стартует уже 11 июля.

Анна Ким — практикующий специалист в области HRM, HR — бизнес-партнер проектов Anglesey Food (RedTag, Korzinka.uz), HR-менеджер проектов Newmax Technologies IT (MyTaxi, MyTaxi Express, Workly, MaxTack).





Интерактивный авторский курс Екатерины Тимофеевой «Жизнь на полной мощности», стартующий 11 июля, поможет обрести личную эффективность и улучшить качество во всех аспектах жизни.

Екатерина Тимофеева — выпускница Московского психолого-социального института, практикующий психолог с опытом работы более 15 лет, основатель методики «Перепрограммирование подсознательных программ человека», мастер ченнелинга, персональный психолог-тренер холдинга Restorica Group (Bibigon, «Чайкоф», «Ассорти», Petrovich).

А для любителей настоящего «экстрима» — маркетинга — 10 июля запускается специальный курс Марии Чужой «Маркетинг. Лучшее».

Мария Чужая — директор по маркетингу и развитию OOO Labzak Promed, холдинга Medion, Healthy Food, Medion Spa, Medion Aesthetic Department. Директор по маркетингу IC-Lab , OOO Individual Cosmetic Laboratory Tashkent. Сценарист UNICEF.

Подробная информация по телефонам: (+99890) 178−28−07 (Надира), (+99890) 168−28−01 (Мавлюда).

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