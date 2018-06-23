Равшан Ирматов назначен главным арбитром матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Марокко в группе B. Матч пройдет 25 июня в 23:00 по ташкентскому времени в Калининграде.

Ассистентами рефери станут Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. Резервным судьей назначен Мохаммед Абдулла, представляющий ОАЭ.

Узбекистанский рефери является рекордсменом по количеству матчей ЧМ — сейчас в его активе 10 игр в качестве главного судьи.

Ранее на мундиале в России он обслуживал встречу Аргентина — Хорватия (0:3).