Хокимият Ташкента, прокуратура, МЧС и ГУВД, работники жилищно-коммунальных и дорожных служб, а также Союза молодежи в субботу провели ревизию состояния набережной канала Салар в Мирабадском районе столицы.





Как сообщила пресс-служба ГУВД, в ходе обследования берегов канала ответственные лица стали свидетелями «удручающей картины» — тоннами мусора загрязнены не только берега, но и воды Салара.





«И это не только от того, что сюда, в скрытые от людских глаз места, кто-то свозил строительный мусор и бытовые отходы. Это делали сами местные жители, дома которых расположены вдоль берегов канала в немалом количестве. Многие возвели прямо на берегу хозяйственные постройки, туалеты, курятники и прочие строения. А поскольку все они прекрасно понимали, что вода может смыть постройки, люди укрепляли берега кто чем вздумается», — говорится в сообщении.





В основном, местное население сбрасывало в воду строительный мусор, берег укрепляли листами железа, шифером и другими материалами. «Какой урон годами наносился экологии — представить несложно», — отмечает ГУВД.





Работы по облагораживанию и благоустройству продолжатся и на других набережных каналов и рек Ташкента.