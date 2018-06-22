С утра пятницы пользователи сообщают о недоступности популярных новостных сайтов Kun.uz и Xabar.uz как из Узбекистана, так и из-за рубежа. Оба сайта находятся на одной хостинг-площадке. Периодические проблемы с доступом к этим ресурсам наблюдались с 18 июня.

Редакции сайтов продолжают публиковать новости в Telegram-каналах и социальных сетях. Kun.uz, к примеру, размещает полные тексты новостей в сервисе Telegraph и в Facebook. В сообщении издания говорится, что сайт недоступен из-за проблем с DNS (система доменных имен).

Xabar.uz в своем обращении к читателям отмечает, что проблема, скорее всего, в DNS-серверах или коммутаторах «Узбектелекома». «Мы связались с отделами технической поддержки UZINFOCOM, „Узбектелекома“, но не смогли получить ответа», — говорится в сообщении.

В редакции Xabar.uz выразили озабоченность одновременной недоступностью новостных ресурсов. Сайт в настоящее время доступен по адресу Хabaruz.com.