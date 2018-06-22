Национальный телеком-оператор «Узбектелеком» опроверг причастность к временной недоступности сайтов Kun.uz и Xabar.uz в заявлении, поступившем «Газете.uz» от пресс-службы компании.

Ранее «Газета.uz» сообщала о недоступности популярных новостных сайтов Kun.uz и Xabar.uz как из Узбекистана, так и из-за рубежа. В частности, Xabar.uz отмечал, что проблема, вероятно, в DNS-серверах или коммутаторах «Узбектелекома».

"[Эта] информация не является проверенной и носит ложный характер, так как указанные сайты не обслуживаются на DNS-серверах АК «Узбектелеком»", — говорится в заявлении оператора.

Напомним, оба сайта находятся на одной хостинг-площадке, периодические проблемы с доступом к этим ресурсам наблюдались с 18 июня.