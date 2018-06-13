Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике председателя Центрального совета Союза молодежи Кахрамона Куранбаева на совещании Алтыарыкском районе Ферганской области, сообщает интернет-издание Daryo.

5 июня глава Союза молодежи рассказал журналистам, как остановился свадебный кортеж в Намангане и пересадил жениха и невесту в такси. Это вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей выражали свое недовольство словами Кахрамона Куранбаева, которые стали также основой для карикатур и многочисленных шуток.

Общественность также оставляла негативные отзывы на его странице, что привело к снижению его рейтинга ниже 2,5 из 5 баллов. Позже кнопка отзывов была отключена.

«Мне не нужны высокопарные слова и остановка свадеб на дорогах. Вместо этого меняйте мировоззрение таких руководителей молодежи как вы. Почему я тяну с вопросом (пышных) свадеб: это не изменить за один год, сначала нужно создать среду. Останавливать свадьбы, ссылаясь на слова президента, — это измена президенту!», — заявил глава государства, обращаясь председателю областного совета Союза молодежи.