Чрезмерно пышные и расточительные свадьбы — одна из проблем современной молодежи. Об этом на встрече с журналистами во вторник заявил председатель Центрального совета Союза молодежи, государственный советник президента Узбекистана, сенатор Кахрамон Куранбаев.

«В проведении пышных свадеб мы виноваты сами, я виноват, союз виноват. Большая проблема в молодых людях. Если бы мы правильно объяснили им, то не было бы таких пышных свадеб», — сказал он.

По его словам, многим родителям приходится «влезать в долги» для проведения свадеб. На этот вопрос неоднократно обращал внимание президент страны. В марте Сенат принял постановление об образовании Республиканской рабочей группы по изучению общественного мнения об упорядочении проведения свадеб и других семейных мероприятий. В апреле-мае было проведено 288 «образцовых» (компактных) свадеб, сообщил Кахрамон Куранбаев.

Он рассказал о недавнем случае в Ферганской области, когда свадебный кортеж мешал движению других автомобилей, и ему пришлось вмешаться в ситуацию.

«Во время визита в Андижан, Фергану и Наманган я увидел на улице свадебный кортеж. Тогда я остановил все машины, высадил жениха и невесту и пересадил их на такси. [Кортеж] был настолько пышным, что никому на улице не давал проезда. Пусть невзлюбят меня или руководителя областного отделения Союза молодежи, но порядок ведь нужен. Если мы не сможем воспитать их, если Союз молодежи не сможет воспитать их, то нам придется оставить свои посты», — подчеркнул Кахрамон Куранбаев.