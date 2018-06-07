Чрезмерно пышные и расточительные свадьбы — одна из проблем современной молодежи. Об этом на встрече с журналистами во вторник заявил председатель Центрального совета Союза молодежи, государственный советник президента Узбекистана, сенатор Кахрамон Куранбаев.
«В проведении пышных свадеб мы виноваты сами, я виноват, союз виноват. Большая проблема в молодых людях. Если бы мы правильно объяснили им, то не было бы таких пышных свадеб», — сказал он.
По его словам, многим родителям приходится «влезать в долги» для проведения свадеб. На этот вопрос неоднократно обращал внимание президент страны. В марте Сенат принял постановление об образовании Республиканской рабочей группы по изучению общественного мнения об упорядочении проведения свадеб и других семейных мероприятий. В апреле-мае было проведено 288 «образцовых» (компактных) свадеб, сообщил Кахрамон Куранбаев.
Он рассказал о недавнем случае в Ферганской области, когда свадебный кортеж мешал движению других автомобилей, и ему пришлось вмешаться в ситуацию.
«Во время визита в Андижан, Фергану и Наманган я увидел на улице свадебный кортеж. Тогда я остановил все машины, высадил жениха и невесту и пересадил их на такси. [Кортеж] был настолько пышным, что никому на улице не давал проезда. Пусть невзлюбят меня или руководителя областного отделения Союза молодежи, но порядок ведь нужен. Если мы не сможем воспитать их, если Союз молодежи не сможет воспитать их, то нам придется оставить свои посты», — подчеркнул Кахрамон Куранбаев.
Yuliya Muatarova
“Я остановил.. высадил.. пересадил..“ Пышные свадьбы, это, конечно, проблема с которой нужно бороться взывая к разуму, логике, чувству меры, но, извините, господин Курбонбоев, кто дал Вам право “останавливать, высаживать, пересаживать“? Если кортеж мешал проезду, следовало обратиться в полицию и это именно дело полицейских наводить порядок на улице, на то они и правоохранительные органы. А то что сделали Вы — это элементарное самоуправство!
Хасан Касымбаев
Пока не принят закон, принимать такого рода решения, считаю неправильным.
Виктор Неизвесный
Если люди хотят проводить пышные свадьбы-пусть проводят, зачем мешать?! Но пусть тогда не жалуются что приходится влезать в долги для её проведения! В конце концов это дело молодоженов, как они хотят начать новую семью, с долгов или имея некий бюджет для обустройства/налажмвания быта молодой семьи!
Mr. Freeman
Серьезно? Главная проблема? То есть главная проблема это пышные свадьбы, а не недостаточная образованность, слабая занятость, невоспитанность? Еще интернет и видео-игры обвините в проблемах молодежи.
Асад Урунбаев
А что делать тем кто всю жизнь копил на пышную свадьбу?
Nodir Maksumov
Мы говорим о расточительности свадеб, но когда дело доходит до проведения собственной свадьбы, то как бы мы не старались, она все равно не станет “бюджетной“. Мы хотим провести свадьбу в туйхана, пригласив не более 150 — 200 чел, но вы же знаете, что все туйхана взвинтили в 1,5 — 2 раза цены на проведение свадьбы после известного постановления правительства, а также заставив арендовать видеосъемку, оформление зала у себя по более завышенной цене
Georgi Terentev
Виктор!В конце концов это не дело молодоженов а родителеи которые влезают в долги. Главная проблема это все в том числе и проведение свадеб. Я поддерживаю Кахрамона Куранбаева. Так держать!
Georg Lepzunski
Опять образцовое.. Образцовая свадьба, образцовая махалля, итд.. не надоела образцовая показуха?
Alexander Korolkov
Большинство комментариев под статьями и новостями данного рода тем говорят сами за себя. Люди, которые взращиваются в среде, где пригласить на свадьбу меньше 150 человек считается неуважение не только по отношению к себе, но и ко всей махалле, — не готовы резко поменять образ мышления. Потому что потом должного “таниш-билиша“ не будет, как им жить-выживать-то дальше? Грустная тема на самом деле, много можно написать, но всё равно наши люди в душе не готовы понять суть и взаимосвязь.
Artem Is
Согласен с тем, что обществу нужна пропаганда скромности, и в первую очередь это нужно начать с чиновников, у которых трёхэтажные особняки и парки из иномарок. Вот когда своим примером покажете, какие вы скромные, тогда и людям что-то говорите. А действия данного чиновника это настоящее самоуправство и превышение полномочий, которое должно расследоваться.