При Министерстве культуры создано государственное унитарное предприятие по реставрации архитектурных памятников. Об этом «Газете.uz» в среду сообщил министр культуры Бахтиёр Сайфуллаев.

В марте мы публиковали статью доктора архитектуры Мавлюды Юсуповой, в которой говорилось о неграмотной реставрации архитектурных памятников в исторических городах Узбекистана. Из-за этого город Шахрисабз в 2016 году был включен в «тревожный список» ЮНЕСКО — Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Исследователь выражала опасение, что в таком же списке могут оказаться и другие города.

С 1979 по 1990-е годы в Ташкенте работал единственный в регионе Узбекский научно-исследовательский проектный институт реставрации памятников архитектуры (УзНИПИ реставрации), затем он был закрыт.

На брифинге в Генеральной прокуратуре во вторник было сообщено, что по всему Узбекистану за последние годы серьезный ущерб был нанесен 259 объектам культурного наследия. К примеру, в Самаркандской области были разрушены четыре мечети, относящиеся к XIX веку.

«Действительно, в последние годы не уделялось достаточного внимания сохранению архитектурных памятников или не было средств. Мы создали клуб материальной и моральной поддержки узбекской культуры совместно с посольствами Франции и Швейцарии, а также представительствами ООН, Евросоюза и ЮНЕСКО», — сказал Бахтиёр Сайфуллаев.

Кроме предприятия по реставрации архитектурных памятников создан международный экспертный совет, куда вошли историки и архитекторы.

«Мы потеряли школу реставрации, очень жаль. Сейчас мы ее восстанавливаем на основе международного опыта, собираем всех реставраторов, чьи умения передаются из поколения в поколение. Обучать реставрации сложно, реставрация — это не мардикерство, а наука», — подчеркнул глава Минкульта.

Бахтиёр Сайфуллаев, возглавивший Министерством культуры в августе 2017 года, сообщил, что планируется внести поправки в законы о музеях и об охране и использовании объектов культурного наследия, а также другие акты с целью усилить защиту архитектурного наследия.