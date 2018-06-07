«Газета.uz» и сайт Zira.uz рассказывают читателям о продуктовых новинках, которые появились в последние несколько месяцев на полках столичных магазинов.

Детские сосиски Shirintoy





Местный производитель, известный продукцией под торговой маркой Sherin, представил новинку — детские сосиски Shirintoy. Сосиски полуготовые, достаточно разогреть в кипящей воде в течении 2−3 минут — и можно употреблять в пищу даже детям с трех лет, как указано на упаковке.

Молоко Sof Sut





Молоко Sof Sut упаковано в мягкие пакеты белого цвета. На упаковке продукта жирностью 2,5% надписи голубые, а жирностью 3,2% — зеленые. В одном пакете 900 г продукта. Срок хранения молока — пять дней.

Мороженое Bahroma





Мороженое Bahroma привлекает внимание яркой, нарядной упаковкой. В магазинах продается мороженое на палочке в фольгированной или картонной упаковке весом по 75 г и в пластиковом контейнере объемом 500 г. Лакомство имеет представлено в широком ассортименте вкусов.

Какао-фундучная паста Wellnut





Новинка от местного производителя Krember — какао-фундучная паста Wellnut представлена на полках магазинов в двух вариантах объема: 150 г и 250 г. У пасты выраженный шоколадно-ореховый аромат и однородная консистенция.

Сливочное масло «Ферма. Экстра»





Сливочное масло «Ферма. Экстра» от украинского производителя — небольшой брикет весом 200 г. Упаковка не фольгированная, бумажная. Производитель представляет продукт как сладкосливочное масло — сладковатый вкус действительно ощущается. Масло хорошо намазывается, равномерно топится, имеет приятный сливочный аромат.

Сыр Качотта от Bio Sut





Сыр Качотта — традиционный итальянский полумягкий сыр быстрого созревания. У новинки от местного производителя Bio Sut нежная однородная консистенция, больше похожая на брынзу, солоноватый вкус без явного запаха и привкуса. Его можно использовать как самостоятельную закуску, в бутербродах, в качестве начинки в лаваш с зеленью, если пожарить — сыр тает и тянется. В салатах в качестве замены сыра фета отлично сочетается с овощами.

Йогурты Epica Bouquet





Российские йогурты Epica Bouquet продаются в ярких небольших баночках с фольгированной крышкой. Вес одной упаковки — 130 г. Необычные сочетания вкусов: роза-клубника, голубика-лаванда и персик-жасмин, а также низкая калорийность йогурта привлекают внимание, но стоит отметить, что вкусы весьма специфичны.

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