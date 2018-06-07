Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила план действий, который поможет на 15% увеличить физическую активность взрослых и детей к 2030 году, сообщил Центр новостей ООН.
План предусматривает создание дорожек для велосипедистов и пешеходов, условия для занятий спортом и танцами и многое другое. Главное — обеспечить пространство для движения.
Эту инициативу представили в Лиссабоне генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус и премьер-министр Португалии Антониу Коста. Среди предлагаемых мер — подготовка медицинских работников и представителей других специальностей, совершенствование системы сбора данных и более широкое использование цифровых технологий.
«Чтобы вести активный образ жизни, не надо быть профессиональным спортсменом. Поднимайтесь по лестнице вместо того, чтобы садиться в лифт, и это уже будет шагом вперед. А в местную булочную добирайтесь пешком или на велосипеде, а не на машине, — говорит глава ВОЗ. — Мы ежедневно принимаем решения, которые влияют на наше здоровье, а политики должны помогать людям делать правильный выбор».
Каждый пятый житель мира и 80% подростков, по данным ВОЗ, ведут недостаточно подвижный образ жизни. Девочки, женщины, пожилые, малоимущие, а также инвалиды зачастую ограничены в выборе, когда дело касается физической активности. А между тем, как напоминают медики, это ключевой фактор в предотвращении неинфекционных заболеваний — таких как сердечно-сосудистые, инсульт, диабет, а также рак груди и кишечника. Эта группа болезней — причина 71% всех смертных случаев в мире. От неинфекционных заболеваний ежегодно умирают 15 миллионов человек в возрасте от 30 до 70 лет.
Специалисты подсчитали, что малоподвижный образ жизни ежегодно обходится в 54 млрд долларов: около 40 млрд идет на медицинскую помощь, а в 14 млрд обходится потеря трудоспособности.
Bob Martin
Подайте нам пример уважаемые чиновники. А мы подержим вас.
Isaac Kleiner
“А в местную булочную добирайтесь пешком или на велосипеде“
а кто подскажет, какая у среднегодовая температура в ареале его (главы ВОЗ) обитания?
вот личный пример -- только что пришел с Алгоритма, на улице(в 9-10 часов утра!!!) уже жара и солнцепек.. вчера вечером тоже было жарко, часов в 5-6 вечера возвращался с работы.
вывод -- жители Узбекистана вынуждены пользоваться машинами потому как ходить пешими уже опасно для жизни.
машина это давно уже не средство роскоши, а средство выживания.
сколько лет потребуется чтобы молодые саженцы проросли и дали нормальную тень и прохладу?
3-5-10 лет?
а до этого бегать под палящим солнцем?
Jon Duan
Был “моржовник“ на Анхоре.. Нет, снесли-сломали по чьей-то недоброй воле! Я занимался там 38 лет: бегал, делал зарядку, окунался в благодатную воду Анхора. И не одна сотня людей сберегла там своё здоровье, продлила свою активную жизнь. По началу не было там никаких сооружений. С личного разрешения Шарафа Рашидовича построили там раздевалку, сами “моржи“ соорудили спортивные снаряды и теннисные площадки, сами озеленили место. А с каким любопытством туристы глазели с другого берега на “чудиков“, бегающих босиком по снегу в январский мороз!
Увы, чиновники, угробившие уголок здоровья в Ташкенте, сами-то подлечивали своё тело в других странах и на других континентах.
Может вернуть секцию “Моржлар“ на старое место?
Feliks Brinzensky
А есть статистика, сколько народа умирает от жары и загрязненного воздуха? Пусть запретят уничтожение зеленых насаждений, вырубку тенистых деревьев, а то воз и ныне там. По солнцепеку на велосипеде запросто получить солнечный удар.
Ivan Zastava
Isaac Kleiner, тот кто не хочет вести активный образ жизни всегда найдет для этого кучу причин: жара, холод, осадки, слишком светло или слишком темно, что подумает сосед.
Isaac Kleiner
Ivan Zastava
спросите у кардиологов -- можно ли людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями заниматься активным образом жизни на жаре?
и не нужно вводить людей в заблуждение т.к даже здоровые люди не могут долгое время находиться на жаре.