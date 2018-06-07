Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила план действий, который поможет на 15% увеличить физическую активность взрослых и детей к 2030 году, сообщил Центр новостей ООН.

План предусматривает создание дорожек для велосипедистов и пешеходов, условия для занятий спортом и танцами и многое другое. Главное — обеспечить пространство для движения.

Эту инициативу представили в Лиссабоне генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус и премьер-министр Португалии Антониу Коста. Среди предлагаемых мер — подготовка медицинских работников и представителей других специальностей, совершенствование системы сбора данных и более широкое использование цифровых технологий.

«Чтобы вести активный образ жизни, не надо быть профессиональным спортсменом. Поднимайтесь по лестнице вместо того, чтобы садиться в лифт, и это уже будет шагом вперед. А в местную булочную добирайтесь пешком или на велосипеде, а не на машине, — говорит глава ВОЗ. — Мы ежедневно принимаем решения, которые влияют на наше здоровье, а политики должны помогать людям делать правильный выбор».

Каждый пятый житель мира и 80% подростков, по данным ВОЗ, ведут недостаточно подвижный образ жизни. Девочки, женщины, пожилые, малоимущие, а также инвалиды зачастую ограничены в выборе, когда дело касается физической активности. А между тем, как напоминают медики, это ключевой фактор в предотвращении неинфекционных заболеваний — таких как сердечно-сосудистые, инсульт, диабет, а также рак груди и кишечника. Эта группа болезней — причина 71% всех смертных случаев в мире. От неинфекционных заболеваний ежегодно умирают 15 миллионов человек в возрасте от 30 до 70 лет.

Специалисты подсчитали, что малоподвижный образ жизни ежегодно обходится в 54 млрд долларов: около 40 млрд идет на медицинскую помощь, а в 14 млрд обходится потеря трудоспособности.