Улице Байналминал в Ташкенте будет переименована в честь Сеула. Она будет реконструирована и предстанет в корейском стиле, сообщил «Газете.uz» заместитель хокима столицы по вопросам инвестиций, инноваций и развития туризма Алишер Тиляев.

«Специалисты из Южной Кореи будут сотрудничать с городской службой архитектуры по проектированию и дизайну Сеульской улицы на отрезке от Бешагача до перекрестка Октепа», — отметил Алишер Тиляев.

Эскизное предложение по реконструкции улицы Байналминал, представленное в феврале президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Фото пресс-службы президента.

Проектом предусмотрено создание прогулочной набережной вдоль канала Октепа, беседок для отдыха горожан, строительство кафе, ресторанов и других объектов.

Проект разрабатывает узбекская сторона, но утверждать его будут эксперты из Южной Кореи. «Мы должны подтвердить, что это на самом деле корейский дизайн, чтобы ворота, беседки и другие объекты были в корейском стиле. Если ошибиться в каком-то знаке, букве, то это уже будет не корейский, а другой стиль», — сказал «Газете.uz» Ким Дай Сонг, представитель администрации Сеула.

Ким Дай Сонг прибыл в Узбекистан по приглашению хокимията Ташкента. Он участвовал в проектировании восьми Сеульских парков в Монголии, Египте, Иране, Франции, Германии, Узбекистане и других странах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время государственного визита в Республику Корея в ноябре предложил в знак дружбы между народами двух стран назвать одну из улиц Ташкента в честь Сеула. Осенью 2014 года в столице Узбекистана был открыт Сеульский парк.