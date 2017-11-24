Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, находящемуся в государственным визитом в Республике Корея, присвоено звание почетного гражданина Сеула, сообщило УзА.

Церемония торжественного вручения Шавкату Мирзиёеву знака почетного гражданина Сеула состоялась в пятницу в мэрии южнокорейской столицы.

На встрече Президента с мэром Сеула Пак Вон Суном обсуждалось использование опыта Южной Кореи в управлении городом, транспортной системой и жилищно-коммунальным хозяйством. Говорилось также о сотрудничестве в сферах градостроительства и архитектуры.

Шавкат Мирзиёев предложил в знак дружбы между народами двух стран назвать одну из улиц Ташкента в честь Сеула.

В июле мэр Сеула посещал Узбекистан, его принимал Шавкат Мирзиёев.