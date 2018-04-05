Акционерный коммерческий банк «Асака» и Открытое акционерное общество «Банк Эсхата» подписали соглашение о партнерстве. Целью настоящего соглашения является дальнейшая реализация договоренностей, указанных в соглашении, подписанном между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Таджикистан о финансовом сотрудничестве.

Документ был подписан в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан в Республику Таджикистан 9 Марта 2018 года.

Соглашение, подписанное между банками, предусматривает финансирование сделок, связанных с экспортом товаров и услуг из Узбекистана в Таджикистан. В рамках выделяемого кредитного лимита планируется реализация сделок торгового финансирования, нацеленных на увеличение экспорта товаров и услуг Республики Узбекистан в различных отраслях промышленности.

Данный документ является продолжением плодотворного сотрудничества между банками, которое началось в 2017 году с установления прямых корреспондентских отношений для развития системы межбанковских расчетов между бизнес-кругами Республики Узбекистан и Республики Таджикистан.

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