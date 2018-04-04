Российская «Группа ГАЗ» доставила в Ташкент для испытаний низкопольный пассажирский автобус ЛиАЗ-5292 (Ликинский автобусный завод, входит в «Группу ГАЗ»), работающий на сжатом природном газе.





Презентация машины состоялась в среду в 3-м автобусном парке, в распоряжение которого она предоставлена на месяц. Автобус будет курсировать на маршруте №85 (Каракамыш 2/4 — ЦУМ), сообщили «Газете.uz» в компании «Тошшахартрансхизмат».





Испытания проводятся в рамках программы по обновлению парка столичных автобусов, которые, как мы писали, теперь будут закупаться только низкопольные и только с кондиционерами. «Тошшахартрансхизмат» также намерена исправить ситуацию с преобладанием автобусов средней вместимости и постепенно увеличить количество автобусов большого класса.





Недавно в столице прошли испытания двух белорусских автобусов «МАЗ» (большой и средней вместимости), а в скором времени ожидается поставка автобуса китайской компании.





Автобус ЛиАЗ-5292 относится к большому классу. В представленной модели 30 мест для сидения и 80 стоячих мест. Для сравнения — в используемых в Ташкенте автобусах Mercedes-Benz — 26 сидячих и 79 стоячих мест, в MAN — 30 и 60.





Штатная комплектация включает в себя кондиционер, систему наклона кузова (kneeling) с откидной аппарелью и систему пожаротушения. Опционально можно установить интеллектуально-коммуникационную систему, объединяющую системы видеонаблюдения (до 11 наружных и внутренних камер), оплаты проезда, салонные табло и экраны.





Окна у автобуса затемнены, на накопительной площадке имеется место для инвалидной коляски. В каждом ряду расположены по два сиденья. Кабина водителя отделена от салона закрывающейся дверью, однако компоновка может быть другой в зависимости от пожеланий заказчика.





Будут ли закуплены автобусы ЛиАЗ для Ташкента и в каком количестве, покажут испытания. Как сообщил «Газете.uz» глава «Восточно-логистической компании», дилера «Группы ГАЗ», Сергей Иванов, сейчас ведутся переговоры о поставке 10 таких автобусов.