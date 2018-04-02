Цены на потребительском рынке Узбекистана в марте выросли в среднем на 1,1%, сообщило Управление статистики цен Государственного комитета по статистике.

Товары подорожали за месяц в среднем на 1,2%, из них продовольственные — на 1,3%, непродовольственные — на 1,1%. Услуги стали дороже на 0,5%.

Из продовольственных товаров яблоки стали дороже на 18,7%, виноград — на 18,4%, груши — на 6,5%, бананы и цитрусовые — на 6,2% и 6,1% соответственно. Противоположная ситуация сложилась с ценами на овощи и картофель, где уровень цен за месяц снизился соответственно на 1,4% и 2,4%. Значительнее всего подешевел лук — на 8,9%, чеснок — на 2,5%, картофель — на 2,4%, морковь — на 1,1%, капуста — на 0,9%.

Госкомстат отмечает, что насыщение рынка плодоовощной продукцией нового урожая в региональном разрезе происходит неравномерно, что связано с географическими и климатическими особенностями разных частей страны, а также ситуацией с экспортом и импортом отдельных видов фруктов и овощей.

В марте значительно стабилизировались темпы роста цен на мясную продукцию. Бескостная говядина подорожала на 2,9%, рыба — на 2,6%, мясной фарш — на 2,0%, говядина (кроме бескостного мяса) — на 0,9%, баранина — на 0,6%. На фоне этого отмечено снижение цен на куриную голень и окорочка, а также прочее мясо домашней птицы, которые за месяц стали дешевле соответственно на 0,7% и 1,5%.

Молочные продукты прибавили в цене в среднем 1,7%, в том числе сливки — 3%, сузьма — 2,6%, кефир и простокваша — 1,6%, молоко — 1,5%.

Положительным моментом в ситуации с продовольствием стало снижение цен на такие товары, как рис (0,9%), растительное масло (подсолнечное — 0,4%, хлопковое — 0,6%), сахар (2%) и яйца (на 4,1%).

В областях Узбекистана сохранялись различия в уровне средних цен. Дороже всего потребителям обходится покупка говядины в Ташкенте, баранины — в Андижанской области. Низкий уровень средних цен на бескостную говядину отмечен в Джизакской и Кашкадарьинской областях, а на говядину (кроме бескостного мяса) — в Каракалпакстане.

Максимальная средняя цена лука и моркови зарегистрирована в Ташкенте, картофеля — в Кашкадарьинской области. Минимальная цена лука отмечена в Кашкадарье, картофеля — в Джизакской области, моркови — в Хорезме.

Среди непродовольственных товаров, в частности, строительных материалов значительнее всего подорожала шпатлевка (13%), линолеум, ламинированные плиты для напольного покрытия (4%) и кирпич (1,4%). Специалисты Госкомстата связывают это явление с ростом спроса на продукцию со стороны населения.

Повышение спроса на сезонную одежду (демисезонные куртки, блузки и сорочки, пиджаки и т. д. ) во многом обусловило рост цен на товары этой группы. Мужская одежда подорожала на 2,4%, женская — на 1,4%, детская — на 1,7%.

Аналогичная ситуация наблюдалась с ростом цен на сезонную обувь. Мужская обувь стала дороже в среднем на 2,5% (в т. ч. туфли — на 4,5%, кроссовки — на 1,7%), женская — на 1,2% (в т. ч. модельные туфли — на 2,6%, туфли на низком каблуке — на 1,9%), детская — на 0,6% (в т. ч. кроссовки — на 1,9%).

Из других видов непродовольственных товаров выше среднегруппового изменения выросли цены на ковры и ковровые изделия (2,2%), бытовой текстиль (1,9%) и мебель (1,3%).

Услуги бытового характера, которые оказываются в основном субъектами частной собственности, за месяц подорожали в среднем на 1,8%. Значительнее всего повысились цены на услуги по ремонту жилья (на 3,9%), что во многом связано с увеличением сезонного спроса. Парикмахерские и салоны красоты подняли стоимость услуг в среднем на 2,3%. Рост цен на остальные виды бытовых услуг не превысил рубеж среднегруппового значения (1,8%).

Услуги пассажирского автомобильного транспорта стали дороже в связи с повышением стоимости проезда в городском автобусе в среднем по республике на 3,2% (рост отмечен только в Сырдарьинской области — в 1,6 раза и Бухарской области — на 28,6%), а также в маршрутном такси — на 2,2% (рост только в Бухарской области — на 28,6% и Ташкенте — на 2,3%).

Незначительное понижение тарифов на услуги воздушного и железнодорожного транспорта в марте связано со снижением стоимости авиаперелетов по наблюдаемым направлениям и видам сообщений в среднем на 0,3% и проезда в поездах дальнего следования в среднем на 1,1%.