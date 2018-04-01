Председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев перечислил внешние и внутренние факторы, представляющих угрозу безопасности государства.

В минувший четверг Сенат Олий Мажлиса одобрил закон «О Службе государственной безопасности». Комментируя документ, Ихтиёр Абдуллаев отметил важность обеспечения мира и стабильности в стране, защиты государства не только от внешних угроз, но и внутренних в рамках масштабных реформ во всех сферах общества, определенных в Стратегии действий по развитию Узбекистана до 2022 года.

«Во-первых, это активизация на севере соседнего государства террористической группировки „Исламское государство“, движения „Талибан“, Исламского движения Туркестана и других вооруженных группировок, вопрос возвращения выходцев из Центральной Азии, состоявших в рядах боевиков, через разные страны в нашу республику», — отметил он.

«Второй серьезный вопрос — это открытие границ с соседними государствами, увеличение числа туристов и инвесторов, въезжающих в Узбекистан. Вместе с тем, вызывает определенное беспокойство увеличение вероятности попыток ввоза деструктивной религиозной литературы, наркотических средств и оружия», — продолжил глава СГБ.

Ихтиёр Абдуллаев указал на активизацию различных сепаратистских сил, «финансируемых иностранными спецслужбами», а также усиление религиозного фанатизма из-за «неправильного толкования» свободы вероисповедания.

«Как вам известно, имеются случаи, когда некоторые наши соотечественники попадают под влияние течения салафизма, берут привычку отращивать бороду, некоторые дети обучаются в „худжрах“ (комнаты при медресе — ред.). Помимо этого, некоторые граждане обращаются к руководству школ и лицеев с требованием предоставить условия для раздельного обучения мальчиков и девочек, а это говорит о неправильном понимании свободы вероисповедания», — отметил он.

Активизируются «некоторые силы, вносящие смуту и считающие себя политической оппозицией», продолжил руководитель Службы госбезопасности.

«У нас есть данные, что негосударственные оппозиционные партии „Эрк“ и „Бирлик“ обращались в Министерство юстиции. Их основная цель на сегодня — легализовать свою деятельность, а завтра — нарушить мир и спокойствие в нашей стране», — отметил Ихтиёр Абдуллаев.

Председатель службы также затронул вопрос трудовых мигрантов из Узбекистана и их привлечение зарубежными спецслужбами и экстремистскими течениями для реализации своих целей.

Ихтиёр Абдуллаев обратил внимание на активизацию деятельности в соседних государствах международных организаций, участвовавших в организации «цветные революций».

«Мы не должны упускать из виду попытки зарубежных партнеров реализовать вредные и бесполезные для Узбекистана инвестиционные проекты, иначе это может нанести большой урон нашей экономике», — заявил он.

Наличие таких факторов потребовало реформирования деятельности Службы государственной безопасности (ранее — Служба национальной безопасности), подчеркнул Ихтиёр Абдуллаев.

«В течение 26 лет деятельность службы не регулировалась в рамках закона, а это, в свою очередь, принесло достаточно проблем», — сказал он.

Новым законом Служба госбезопасности определена специальным уполномоченным органом, осуществляющим защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов Узбекистана от внешних и внутренних угроз. СГБ подчиняется и подотчетна непосредственно президенту страны.

Ихтиёр Абдуллаев, с 2015 года занимавший пост генерального прокурора Узбекистана, возглавил Службу национальной безопасности в конце января. В середине марта президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о преобразовании Службы национальной безопасности в Службу госбезопасности.