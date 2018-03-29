Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил закон «О Службе государственной безопасности». Закон состоит из 9 глав и 48 статей, которые формируют единую политику в сфере обеспечения государственной безопасности Узбекистана.

«Ситуация в мире и регионе Центральной Азии требует коренного повышения эффективности системы безопасности страны», — сказал в ходе обсуждения закона председатель комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Фаррух Дадаходжаев.

Законом Служба госбезопасности определена специальным уполномоченным органом, осуществляющим защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов Республики Узбекистан от внешних и внутренних угроз. СГБ подчиняется и подотчетна непосредственно президенту страны.

Документ закрепляет основные принципы деятельности СГБ: законность, соблюдение прав и свобод, опора на помощь граждан, приоритет предупреждения и профилактики правонарушений, единство, независимость и конспирация деятельности.

В соответствии с законом, органы СГБ организуют свою деятельность на основе принципа конспирации, исключающего огласку сведений о формах и методах работы ведомства. При этом понятия «разведывательная и контрразведывательная деятельность» в сфере обеспечения госбезопасности впервые получили определения в законодательстве.

В середине марта президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о преобразовании Службы национальной безопасности в Службу госбезопасности.

В декабре в послании парламенту глава государства заявил, что органы Службы национальной безопасности действовали на основе положения, утвержденного правительством 26 лет назад, и за это время произошло безосновательное расширение полномочий ведомства.