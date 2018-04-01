С 1 апреля сотовые компании Узбекистана работают по новому частотному плану. Beeline заявил о передаче части радиочастотных каналов операторам Ucell, UMS и Uzmobile, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Beeline.

В мае прошлого года Республиканский совет по радиочастотам (РСРЧ) принял решение, согласно которому крупнейшему оператору Beeline до 1 октября 2017 года предстояло передать примерно половину голосовых радиочастот в пользу других операторов для равномерного перераспределения спектра.

После нескольких раундов переговоров с Beeline РСРЧ 11 сентября продлил срок перехода на новый радиочастотный план до 1 апреля 2018 года, а также об одновременном предоставлении всем игрокам рынка так называемой технологической нейтральности.

Согласно документу отныне сотовики имеют право развивать в диапазонах 900 и 1800 МГц не только чисто «голосовой» стандарт 2G, но и технологии 3G и 4G. Это решение позволит мобильным операторам быстрее и эффективнее обеспечить самые удаленные населенные пункты страны скоростным интернетом.

В последний день марта Beeline отказался от использования 47% радиочастот в диапазонах 900 и 1800 МГц. В ближайшее время другим операторам предстоит также перейти на новый радиочастотный план, задействовав освобожденные Beeline каналы.