Сотовым операторам перераспределили полосы радиочастот

Фото: Мининфоком
Республиканский совет по радиочастотам принял решение о перераспределении полос радиочастот в диапазонах 900 / 1800 МГц в одинаковом объеме между четырьмя мобильными операторами Узбекистана, работащими в стандарте GSM. Цель решения — повышение эффективности использования радиочастотного ресурса в республике, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком).
Сегодня радиочастоты в диапазонах 900/1800 МГц полностью распределены между операторами Unitel (Beeline), Coscom (Ucell), национальным оператором «Узмобайл» компании «Узбектелеком» (Uzmobile) и Universal Mobile Systems (UMS).
У операторов имеются неодинаковые объемы радиочастот, при этом распределение радиочастот имеет фрагментарный характер,
«Такое распределение полос радиочастот препятствует внедрению стандарта сотовой связи четвертого поколения технологии LTE (Long-Term Evolution). Этот стандарт внедряется в сетях сотовой связи по всему миру для передачи любой информации (голос, данные, видео) с высокой скоростью. Для внедрения LTE требуются сплошные полосы частот, предпочтительно с шириной от 10 до 20 МГц, для достижения высокой скорости передачи информации», — говорится в сообщении.
Перераспределение частот предоставит операторам равные конкурентные условия по доступу к радиочастотному спектру и создаст условия по эффективному использованию радиочастот для ускорения внедрения технологии LTE, а также повышения качества услуг сотовой связи, отмечается в сообщении.
Для предотвращения технических проблем для пользователей сотовой связи Республиканский совет предоставил операторам шесть месяцев для переоснащения сетей.
|Диапазон / стандарт
|Coscom
|Unitel
|UMS
|«Узмобайл»
|действ.
|планир.
|действ.
|планир.
|действ.
|планир.
|действ.
|планир.
|900 GSM
|29
|31
|68
|31
|13
|31
|14
|31
|1800 GSM, LTE
|60
|93
|176
|93
|65
|93
|67
|93
|Итого
|
89
(17,8 МГц)
|
124
(24,8 МГц)
|
244
(48,8 МГц)
|
124
(24,8 МГц)
|
78
(15,6 МГц)
|
124
(24,8 МГц)
|
81
(16,2 МГц)
|
124
(24,8 МГц)
Республиканский совет по радиочастотам — межведомственный коллегиальный орган по координации работ в сфере регулирования использования радиочастотного спектра Узбекистана. Мининфоком является рабочим органом совета.
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