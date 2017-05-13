Сотовым операторам перераспределили полосы радиочастот

Республиканский совет по радиочастотам принял решение о перераспределении полос радиочастот между операторами GSM в одинаковом объеме.

Республиканский совет по радиочастотам принял решение о перераспределении полос радиочастот в диапазонах 900 / 1800 МГц в одинаковом объеме между четырьмя мобильными операторами Узбекистана, работащими в стандарте GSM. Цель решения — повышение эффективности использования радиочастотного ресурса в республике, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком).

Сегодня радиочастоты в диапазонах 900/1800 МГц полностью распределены между операторами Unitel (Beeline), Coscom (Ucell), национальным оператором «Узмобайл» компании «Узбектелеком» (Uzmobile) и Universal Mobile Systems (UMS).

У операторов имеются неодинаковые объемы радиочастот, при этом распределение радиочастот имеет фрагментарный характер, т. е. полосы выделены разной величины и в разных частях диапазона.

«Такое распределение полос радиочастот препятствует внедрению стандарта сотовой связи четвертого поколения технологии LTE (Long-Term Evolution). Этот стандарт внедряется в сетях сотовой связи по всему миру для передачи любой информации (голос, данные, видео) с высокой скоростью. Для внедрения LTE требуются сплошные полосы частот, предпочтительно с шириной от 10 до 20 МГц, для достижения высокой скорости передачи информации», — говорится в сообщении.

Перераспределение частот предоставит операторам равные конкурентные условия по доступу к радиочастотному спектру и создаст условия по эффективному использованию радиочастот для ускорения внедрения технологии LTE, а также повышения качества услуг сотовой связи, отмечается в сообщении.

Для предотвращения технических проблем для пользователей сотовой связи Республиканский совет предоставил операторам шесть месяцев для переоснащения сетей.

Действующее и планируемое распределение радиочастотных каналов

Диапазон / стандарт Coscom Unitel UMS «Узмобайл» действ. планир. действ. планир. действ. планир. действ. планир. 900 GSM 29 31 68 31 13 31 14 31 1800 GSM, LTE 60 93 176 93 65 93 67 93 Итого 89

(17,8 МГц) 124

(24,8 МГц) 244

(48,8 МГц) 124

(24,8 МГц) 78

(15,6 МГц) 124

(24,8 МГц) 81

(16,2 МГц) 124

(24,8 МГц)

Республиканский совет по радиочастотам — межведомственный коллегиальный орган по координации работ в сфере регулирования использования радиочастотного спектра Узбекистана. Мининфоком является рабочим органом совета.