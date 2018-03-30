ГУВД Ташкента сообщило о привлечении к административной ответственности сотрудника за пользование телефоном во время управления автомобилем.
20 марта в Facebook была опубликована фотография, на которой видно, как сотрудник ГУВД разговаривает по сотовому телефону, находясь за рулем. Автор поста подписал фотографию: «Беспредел». Пост вызвал бурные обсуждения.
Инспектор профилактики УКД ОВД Учтепинского района Абдумумин А., запечатленный на фото, оштрафован на 2 минимальных размера зарплаты. Однако штрафы получили и два пользователя, на которых в связи с оскорблениями подал в суд инспектор.
«Понятны возмущения граждан, вызванные нарушением законности со стороны того, кто сам призван стоять на страже закона. Однако комментарии двоих пользователей — Станислава Х., 1972 года рождения, проживающего в Янгиюльском районе Ташкентской области, и Музаффара А., 1988 года рождения, жителя Юнусабадского района столицы, содержали ненормативную лексику, носили оскорбительный для сотрудника органов внутренних дел характер, унижающий его честь и достоинство».
Мирабадский районный суд по административным делам, рассмотрев обращение сотрудника ГУВД об оскорблении,
ГУВД Ташкента в очередной раз обратилось к гражданам: «Будьте терпимее, вежливее, не оскорбляйте друг друга, не забывайте о культуре общения».
Alisher Radjapov
Dura lex, sed lex )
Вадим Юрьевич
а как нашли в соцсетях оскорблявших?
Сардор Рузиев
А как было доказано, что комментарий подписан имменно данными людми? Принадлежность аккаунта не может является причиной данного совершенного действия. Теоритически может кто нибудь взломал или сидел через их аккаунты и оскорблял всех.
Лилия Бакиева
правильное решение
Артем Меликов
Абсолютно классный прецедент.