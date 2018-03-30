ГУВД Ташкента сообщило о привлечении к административной ответственности сотрудника за пользование телефоном во время управления автомобилем.

20 марта в Facebook была опубликована фотография, на которой видно, как сотрудник ГУВД разговаривает по сотовому телефону, находясь за рулем. Автор поста подписал фотографию: «Беспредел». Пост вызвал бурные обсуждения.

Инспектор профилактики УКД ОВД Учтепинского района Абдумумин А., запечатленный на фото, оштрафован на 2 минимальных размера зарплаты. Однако штрафы получили и два пользователя, на которых в связи с оскорблениями подал в суд инспектор.

«Понятны возмущения граждан, вызванные нарушением законности со стороны того, кто сам призван стоять на страже закона. Однако комментарии двоих пользователей — Станислава Х., 1972 года рождения, проживающего в Янгиюльском районе Ташкентской области, и Музаффара А., 1988 года рождения, жителя Юнусабадского района столицы, содержали ненормативную лексику, носили оскорбительный для сотрудника органов внутренних дел характер, унижающий его честь и достоинство».

Мирабадский районный суд по административным делам, рассмотрев обращение сотрудника ГУВД об оскорблении, т. е. умышленном унижении чести и достоинства личности, применил взыскание к Станиславу Х. и Музаффару А. в виде штрафа в размере 5 минимальных зарплат.

ГУВД Ташкента в очередной раз обратилось к гражданам: «Будьте терпимее, вежливее, не оскорбляйте друг друга, не забывайте о культуре общения».