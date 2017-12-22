В Узбекистане должен быть принят закон «О Службе национальной безопасности», заявил Президент Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием Олий Мажлису 22 декабря.

«В настоящее время органы Службы национальной безопасности действуют на основе положения, утвержденного правительством 26 лет назад. Неприкосновенность этого положения в течение четверти века и оценка любой проблемы в качестве угрозы национальной безопасности привели к безосновательному расширению полномочий данного ведомства», — приводил УзА слова главы государства.

Однако, отметил Президент, возникающие в некоторых регионах мира нестабильные ситуации приводят к активизации миграционных процессов, а они, в свою очередь, — к распространению терроризма и экстремизма, и превращению их в глобальные проблемы.

«В такой ситуации приоритетной задачей для нас должно стать сохранение нашей национальной государственности, независимости, мирной и спокойной жизни нашего народа, безопасности. Именно с этой точки зрения с учетом всех угроз эпохи глобализации настало время реформировать деятельность органов Службы национальной безопасности», — заявил Шавкат Мирзиёев.