В Узбекистане должен быть принят закон «О Службе национальной безопасности», заявил Президент Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием Олий Мажлису 22 декабря.
«В настоящее время органы Службы национальной безопасности действуют на основе положения, утвержденного правительством 26 лет назад. Неприкосновенность этого положения в течение четверти века и оценка любой проблемы в качестве угрозы национальной безопасности привели к безосновательному расширению полномочий данного ведомства», — приводил УзА слова главы государства.
Однако, отметил Президент, возникающие в некоторых регионах мира нестабильные ситуации приводят к активизации миграционных процессов, а они, в свою очередь, — к распространению терроризма и экстремизма, и превращению их в глобальные проблемы.
«В такой ситуации приоритетной задачей для нас должно стать сохранение нашей национальной государственности, независимости, мирной и спокойной жизни нашего народа, безопасности. Именно с этой точки зрения с учетом всех угроз эпохи глобализации настало время реформировать деятельность органов Службы национальной безопасности», — заявил Шавкат Мирзиёев.
Комментарии
Очень нужный Закон.
Надеемся, что Законопроект будет опубликован в https://regulation.gov.uz/ru
Я уверен, что у многих граждан есть свои предложения и комментарии.
Особенно нужно пересмотреть политику отбора кадров в ряды СНБ, очень много хороших ребят остаются за бортом лишь из-за того что их сосед (грубо говоря) был осужден 115 лет (образно) тому назад!
Предельные возрастные цензы тоже пора убирать. Пусть там работают самые достойные.
To Бобир Мукадамов: Никакой политики в отборе кадров не существует, есть система и эта система в конторе отработана до высшего пилотажа. Предельные возрастные были, есть и будут. Временем подтверждено.
Да, действительно сколько хороших ребят отсеивается из-за осуждения в прошлом, кого-то из родственников. Ну вообще идиотизм правда. Да и система клановости также ни к чему путевому не приведет.
Mы, наверное, самый счастливый народ, в смысле безопасности — мы не взыравемся, мы спокойно отправляем детей в школу, и идем сами на работу, почти все средства передвижения, где есть возможность террористических атак, нас охраняют. Сколько уже произошло страшных трагедих в метро, в людных местах, и каждый раз, с балгодарностью вспоминаем безопасность в общественных местах у нас!
Ситуация и сейчас неспокойная.
Nadira Shah,
Правильно Президент сказал: оценка любой проблемы в качестве угрозы национальной безопасности привели к безосновательному расширению полномочий данного ведомства.
Насчет: “Mы, наверное, самый счастливый народ, в смысле безопасности — мы не взыравемся, мы спокойно..“ и т.д. Та же самая мантра поется во всех среднеазиатских странах и вообще во всех экономически отсталых странах, этой мантрой покрываются все неудачи в экономике. По вашей логике народы всех стран где нет войны обязаны всем что у них есть своим правительствам и не смеют больше от них ничего требовать.
Я вам открою большую “Америку“: в Узбекистане не было ни одного теракта направленного против народа Узбекистана. Были ли теракты в Узбекистане теракты? Были и немало, но еще ни одного против народа. Надеюсь не будут.
Вспомним андижанские события. Разве это не было самым большим проколом в истории спецслужб СНГ?
У нас армия в миллионов гастарбайтеров. Зато: “Mы, наверное, самый счастливый народ, в смысле безопасности — мы не взыравемся, мы спокойно отправляем детей в школу..“
У нас средняя зарплата около 100 дол в месяц. Зато: “Mы, наверное, самый счастливый народ, в смысле безопасности — мы не взыравемся, мы спокойно отправляем детей в школу.“
Такую же песенку о “чистом небе над головой“ поют в самых бедных и отсталых странах.
В развитых странах безопасно и люди живут в достатке.
Закон — да и не затягивать, осуществлять деятельность силовой структуре отвечающую за безопасность внутр. и внешн., на одном только “Положение“ не совсем разумно и правильно, а почему так произошло? У граждан наверное есть свои предложения при обсуждении проекта Закона, но это не вопросы ЖКО, не надо затягивать в данном случае необходимо мнение серьезных экспертов по безопасности и опыт других государств.
Система отбора кадров в силовые органы отработана, не нужна там политика, а вот ответствен-ность за работу данной системы должна быть строгой и персональной и прописана в Законе, вопрос о достойных решиться. Мы все хорошие в той или иной мере и предельный возраст — не показатели и не критерии, но ограничения есть и будут при отборе кадров в силовые структуры — это правильно и разумно (есть оперативники, следователи, участковые, инспектора и т.д ).
в СНБ работать должен лишь тот у кого “холодная голова, горячее сердце и чистые руки“! Это не я сказал.
Nadira Shah, а все остальные 200 стран постоянно взрываются, не могут спокойно отправить детей в школу и сходить на работу?