«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в праздничные выходные 27−28 января.
Кинопремьеры
- В Ташкенте стартовали две премьеры: боевик «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» и комедия«Zомбоящик».
- Продолжаются показы фильмов: «Приключения Паддингтона 2», «Астрал 4: Последний ключ», «Величайший шоумен», «Все только начинается», «Движение вверх».
Концерты
- В цирке пройдут представления российских артистов с программой «Салют лауреатов».
Театры
- Театр Марка Вайля «Ильхом» приготовил для зрителей спектакли «Наша махалля» и «Счастливые нищие».
- Русский драматический театр покажет «Ревизора» и «Валентинов день».
- Большой театр имени Алишера Навои представит оперу «Аида» и премьеру балета «Дама с камелиями».
- В Театре оперетты пройдут постановки «The Musical», «Сердце на ладони» и «Улетные каникулы».
- В Молодежном театре — комедия «Женщина-дьявол» и сказка «Белоснежка и семь гномов».
- Государственный драматический театр представит спектакль «Otasining qizi».
- В Национальном академическом драматическом театре — постановки «Ужарлар» и «Андишали келинчак».
- Театр Кукол подготовил сказки «Приключения Фатимы» и «Мальчик-горошек».
- В Театре марионеток Silk Route Marionettes — «Изумрудная сказка» и «Как Колобок ума-разума набирался».
Выставки
- В Центральном выставочном зале откроется выставка живописца Абдулхака Абдуллаева.
- Большая фотовыставка проходит в Ташкентском доме фотографии.
- Выставка Хуршида Зияханова продолжается во Французском альянсе.
- Экспозиция Икбола Ильхамова «Это моя Родина!» — в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы.
- Art bazar откроется в ТРК Mega Planet.
- В галерее Zero Line пройдут дни, посвященные творчеству художника Иеронима Босха.
Дети
- СРЦ Parus приготовил для детей развлекательную программу с мастер-классом.
- Творческие мастер-классы проведет ресторан «Путешественник».
- Детский праздник «Зверополис» пройдет в ресторане April.
- Кулинарный мастер-класс с детской программой — в Clun Castle.
- В кафе «Московская Пицца» будет организована детская программа с аниматорами.
Город
- Бесплатный урок по современным танцам состоится в Zlotnikov Dance Center.
- Гёте-Институт приглашает на литературное соревнование «поэтри-слэм».
- Соревнование по сноуборду и лыжам Red Bull ЧимRun пройдет у канатной дороги Чимгана.
Все мероприятия Ташкента смотрите в календаре Afisha.uz.
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