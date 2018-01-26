«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в праздничные выходные 27−28 января.

Кинопремьеры

Концерты

В цирке пройдут представления российских артистов с программой «Салют лауреатов».

Театры

Выставки

В Центральном выставочном зале откроется выставка живописца Абдулхака Абдуллаева.

Большая фотовыставка проходит в Ташкентском доме фотографии.

Выставка Хуршида Зияханова продолжается во Французском альянсе.

Экспозиция Икбола Ильхамова «Это моя Родина!» — в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы.

Art bazar в ТРК Mega Planet.

в ТРК В галерее Zero Line пройдут дни, посвященные творчеству художника Иеронима Босха.

Дети

СРЦ Parus приготовил для детей развлекательную программу с мастер-классом.

приготовил для детей развлекательную программу с мастер-классом. Творческие мастер-классы проведет ресторан «Путешественник».

Детский праздник «Зверополис» пройдет в ресторане April .

. Кулинарный мастер-класс с детской программой — в Clun Castle .

. В кафе «Московская Пицца» будет организована детская программа с аниматорами.

Город

Бесплатный урок по современным танцам состоится в Zlotnikov Dance Center.

Гёте-Институт приглашает на литературное соревнование «поэтри-слэм».

Соревнование по сноуборду и лыжам Red Bull ЧимRun пройдет у канатной дороги Чимгана.

Все мероприятия Ташкента смотрите в календаре Afisha.uz.

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