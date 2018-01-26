«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в праздничные выходные 27−28 января.

Кинопремьеры

Концерты

  • В цирке пройдут представления российских артистов с программой «Салют лауреатов».

Театры

Выставки

  • В Центральном выставочном зале откроется выставка живописца Абдулхака Абдуллаева.
  • Большая фотовыставка проходит в Ташкентском доме фотографии.
  • Выставка Хуршида Зияханова продолжается во Французском альянсе.
  • Экспозиция Икбола Ильхамова «Это моя Родина!» — в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы.
  • Art bazar откроется в ТРК Mega Planet.
  • В галерее Zero Line пройдут дни, посвященные творчеству художника Иеронима Босха.

Дети

  • СРЦ Parus приготовил для детей развлекательную программу с мастер-классом.
  • Творческие мастер-классы проведет ресторан «Путешественник».
  • Детский праздник «Зверополис» пройдет в ресторане April.
  • Кулинарный мастер-класс с детской программой — в Clun Castle.
  • В кафе «Московская Пицца» будет организована детская программа с аниматорами.

Город

  • Бесплатный урок по современным танцам состоится в Zlotnikov Dance Center.
  • Гёте-Институт приглашает на литературное соревнование «поэтри-слэм».
  • Соревнование по сноуборду и лыжам Red Bull ЧимRun пройдет у канатной дороги Чимгана.

Все мероприятия Ташкента смотрите в календаре Afisha.uz.

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