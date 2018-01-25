ЖК «Оазис», возводимый компанией Zarafshon Buildings, является одним из необычных, и вместе с тем комфортных жилых комплексов Ташкента. В комплексе предусмотрено все необходимое для комфорта жильцов, в том числе детская площадка, а также две школы и детские сады. Во дворе дома также организована детская игровая зона.





Жилой комплекс расположен на 4-квартале Юнусабадского района, который выделяется развитой инфраструктурой (детские учреждения, магазины, базары). Близкое расположение от крупных транспортных развязок позволяет легко добраться из него в любую точку города. При этом окруженный деревьями ЖК «Оазис» удален от суеты шумных магистралей и представляет собой своего рода оазис, где можно укрыться от городской суеты.



Жилой дом в «Оазисе» — это монолитно-каркасное сооружение. Для обеспечения максимальной прочности и сейсмостойкости конструкции проектировщики разработали легкий, но в тоже время прочный железобетонный каркас. Он был продуман так же тщательно, как и дизайн дома.





В жилом комплексе предусмотрена свободная планировка квартир. Площадь существущих квартир составляет от 45 до 126 квадратных метров, а высота потолков — 3 метра. Благодаря высокому качеству строительства и выгодным ценам приобретение недвижимости в комплексе «Оазис» может стать весьма привлекательной инвестицией. Это предоставляет покупателям возможность для широкого выбора между различными планировками и ценами. Жилой комплекс компании Zarafshon Building хорошо подойдет для людей, которые ищут жилье в экологически чистом месте с развитой инфраструктурой.





В дополнение к квартире в ЖК «Оазис» покупателям будут доступны:

лифты;

свободная планировка;

индивидуальное отопление в каждой квартире;

окна, рамы;

металлическая дверь;

подземная парковка.





Стоимость одного квадратного метра жилья составляет:

1−4 этаж — 4,9 млн cумов;

5−6 этаж — 4,7 млн cумов;

7−9 этаж — 4,4 млн cумов.

Первоначальный взнос составляет 30%, остальные 70% можно внести во время строительства.

По вопросам приобретения можно обращаться по телефонам: (+99895) 198−55−54, (+99899) 844−55−54.

Адрес: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 4-квартал. Ориентир: Спорткомплекс.

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