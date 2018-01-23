Федерация футбола Узбекистана намерена внедрить систему испанского футбола. Об этом говорилось в ходе встречи президента ФФУ Умида Ахмаджонова и спортивного директора Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Фернандо Йерро 21 января.

Как сообщила пресс-служба НОК, Фернандо Йерро выразил готовность оказать необходимую помощь в создании системы «совершенного и современного» футбола в Узбекистане. Прежде всего, это будет четко отражено в структуре ФФУ, работе национальных команд и клубной инфраструктуре.

Кроме того, несколько 16-летних футболистов из Узбекистана летом отправятся в Испанию и примут участие в тренировочных лагерях местных клубов. Представители клубов узбекской Суперлиги смогут совершенствовать навыки и повысить квалификацию в таких командах, как «Реал Мадрид», «Барселона», «Валенсия» и «Атлетико Мадрид».

«Одним словом, в нашей стране будет внедрена система испанского футбола. Вся работа будет налажена на основе испанской футбольной модели — от детского футбола до тренировочных процессов национальной сборной», — отмечается в сообщении.

Более того, Фернандо Йерро заявил, что при необходимости направит испанских специалистов в Узбекистан для проведения тренерских семинаров и внедрения системы повышения квалификации.

В марте делегация Федерации футбола Узбекистана совершит визит в Испанию для более тщательного изучения структуры футбольной федерации, системы работы клубов и механизма подготовки национальных сборных.