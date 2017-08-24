Валерий Тян покинул пост главы «Узбекистон хаво йуллари»

Улугбек Розукулов назначен генеральным директором Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», сообщили «Газете.uz» источники в компании и правительстве.

Валерий Тян возглавлял Национальную авиакомпанию с июня 2002 года. До этого — с 1998 по 2002 год — руководил Государственной инспекцией по надзору за безопасностью полетов.

Выпускник Краснокутского летного училища и Академии гражданской авиации (Ленинград), Валерий Тян в период трудовой деятельности летал в качестве командира воздушного судна на самолетах Ан-2, Ан-24, Ил-62, Ил-76, Ил-86, А-310 и Boeing 757/767.

Улугбек Розукулов 23 августа указом Президента был освобожден от должности заместителя премьер-министра Узбекистана — председателя правления компании «Узавтосаноат».