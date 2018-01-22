Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в рамках рабочего визита в Вашингтоне выступил на брифинге в Библиотеке Конгресса США, сообщила пресс-служба МИДа.

Брифинг был посвящен итогам первого года президентства Шавката Мирзиёева, а также перспективным направлениям развития Узбекистана в 2018-м и последующие годы.

По информации посольства Узбекистана в США, в мероприятии участвовали члены Конгресса, представители американской администрации, экспертных, деловых и общественных кругов, Всемирного банка и МВФ, а также дипломатического корпуса, представленного в Вашингтоне.

Министр проинформировал собравшихся о преобразованиях, инициированных и проведенных Президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также планах на перспективу. Он рассказал о ключевых положениях послания главы государства Олий Мажлису.

Было подчеркнуто, что реформы во всех сферах деятельности осуществляются на основе принципа «Интересы человека — превыше всего». Достигнутые за прошедший период успехи кардинально изменили Узбекистан и «придали стране новый облик», отметил Абдулазиз Камилов.

Председатель подкомитета Палаты представителей Конгресса по Европе, Евразии и возникающим угрозам Дана Рорабахер дал высокую оценку реформам в Узбекистане.

«Я никогда не был настолько оптимистичным по поводу будущего вашей страны, как сегодня», — заявил конгрессмен. Создаваемые возможности для зарубежных инвесторов и масштабные экономические преобразования открывают двери для сотрудничества с США, отметил он.

Американский законодатель подчеркнул, что Вашингтону необходимо продолжить курс на сближение с Ташкентом, поскольку «Узбекистан укрепляет свои лидерские позиции в регионе и становится значимым игроком на мировой арене».

Участники брифинга отметили, что меры руководства Узбекистана по налаживанию внутрирегиональных взаимосвязей продемонстрировали готовность страны играть ключевую роль в выстраивании регионального диалога по-новому, став по-настоящему «сердцем Центральной Азии».

Решительные дипломатические шаги Ташкента позволили значительно снизить уровень напряженности в регионе и вернуться к конструктивному диалогу по многим чувствительным вопросам, говорилось на мероприятии.