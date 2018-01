LG Electronics была удостоена более чем 90 наградами на выставке CES 2018, во главе с официальной наградой CES Best TV Product Award уже четвертый год подряд, на этот раз — для нового LG AI OLED TV (модель C8). LG также получила множество высших наград для LG InstaView ThinQ и LG 4K UHD Projector.

Достижения компании LG Electronics по достоинству оценили Engadget, The Verge, Digital Trends, Mashable, SlashGear, TechRadar, Pocket-lint, T3, Stuff Magazine и другие в дополнение к 19 наградам CES Innovation от Ассоциации потребительских технологий, включая премию за достижения в области технических инноваций LG 4K UHD Projector, по категориям: бытовая техника, домашние развлечения и мобильные устройства.

Новинки LG 2018, представленные на выставке CES, включают в себя бытовую технику и домашние развлекательные продукты с LG ThinQ AI, включая телевизоры с встроенным Google Assistant, в первую очередь — LG Signature AI OLED TV W8 с ThinQ, который был удостоен более 10 наград в CES. Холодильник LG InstaView ThinQ стал победителем, предлагая упрощенную систему управления закупками, распределением и расходом продуктов питания через платформу LG WebOS и интеграцию Amazon Alexa, которая способна сделать заказ бакалейных товаров, проигрывание музыки, проверку прогноза погоды, управление календарем и так далее значительно проще.





LG также дебютировала с революционным новым интеллектуальным процессором α (Alpha) 9, который еще больше повысил производительность своих флагманских телевизоров LG AI OLED и показала смартфон LG V30 в блестящем новом цвете «Малиновая роза».

LG заслужила награды CES 2018 Innovation Awards в восьми высококонкурентных категориях: видеодисплеи, бытовая техника, беспроводные телефоны, «умный дом», цифровое воспроизведение изображений, домашняя аудио- и видеотехника, компьютерная периферия и встраиваемые технологии.

LG AI OLED TV C8: Engadget: Best of CES — Лучший телевизионный продукт / Reviewed.com: Награды CES Editors Choice Awards

LG Signature AI OLED TV W8 с ThinQ / α (Alpha) 9 Процессор: Ассоциация потребительских технологий 2018 CES Innovation Awards: видеодисплеи / pocket-lint: лучшие телевизоры CES / Techlicious CES Top Picks / TechRadar: лучшие технологии на выставке / TWICE: Лучший выбор.

Холодильник LG InstaView ThinQ: BGR: Лучшее из CES / Consumer Technology Association 2018 CES Innovation Awards: Home Appliance / Gadgetmatch: Лучшее из CES / Gear Diary: Лучшее на CES / Reviewed.com: Награды CES Editors Choice Awards / TWICE: Лучший выбор.

LG 4K UHD Проектор: от 9 до 5 Toys: Best of CES / Ассоциация потребительских технологий: 2018 CES Innovation Awards — Лучший из инноваций / TWICE: Лучший выбор.

LG 34-дюймовый монитор 5W UltraWide: MacRumors: CES 2018 — Лучший из выпущенных CES / SlashGear: Best of CES / The Verge: Награды на CES.

Смартфон LG V30: Ассоциация потребительских технологий 2018 Награды CES Innovation: беспроводные телефоны и аксессуары: Videomaker: лучший смартфон CES.





Премия 2018 CES Innovation Awards

Премия CES Innovation Awards, спонсируемая CTA при поддержке Американской ассоциации промышленных дизайнеров, отмечает достижения в области дизайна и инженерной мысли. Награды присуждаются ежегодно группой авторитетных дизайнеров, инженеров и журналистов, которые оценивают технику по различным критериям, включающим их потребительскую ценность, эстетичность, инновационный дизайн, качество и вклад в улучшение качества жизни.

На правах рекламы.