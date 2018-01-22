Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов в рамках визита в Испанию 21 января провел встречу с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом, сообщила пресс-служба ФФУ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы привлечения испанских специалистов для развития узбекского футбола, открытия филиала академии мадридского «Реала» в Ташкенте и организации различных семинаров для детских тренеров.

Глава ФФУ также встретился с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом, директором отдела внешних связей клуба Эмильо Бутрагуено и президентом представительства компании Stellar Group в Испании и Португалии Луисом Алонсо.

Умид Ахмеджанов по приглашению Флорентино Переса наблюдал за матчем «Реал Мадрид» — «Депортиво», который завершился со счетом 7:1 в пользу хозяев стадиона «Сантьяго Бернабеу».