Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало предварительный список погибших в пожаре автобуса в Казахстане 18 января. В списке 29 человек, все они из Наманганской области. Общее количество погибших при возгорании автобуса на трассе «Самара-Шымкент» в Иргизском районе Актюбинской области составило 52 человека, еще 5 человек (включая двух граждан Узбекистана) пострадали.
По поручению Президента Шавката Мирзиёева создана специальная правительственная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым по установлению причин возгорания автобуса и личностей погибших граждан, а также оказанию необходимой помощи их семьям. В этот же день самолет Министерства обороны доставил к месту происшествия спасателей и врачей из Узбекистана.
Погибшие в результате возгорания автобуса в Казахстане
№
Ф. И. О.
Год рождения
Проживал по адресу
Номер паспорта
1
Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич
05.12.1986
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АВ 5290730
2
Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли
13.02.1991
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 9097543
3
Тураев Абдуназар Умаралиевич
10.03.1980
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 5292510
4
Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич
12.10.1989
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 7608274
5
Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли
01.09.1992
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 4307355
6
Нишонов Отабек Анвар угли
16.10.1990
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 3394085
7
Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли
16.12.1994
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 3856226
8
Нишанов Акмалжон Авазбек угли
24.08.1996
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 5443014
9
Умаралиев Солижон Обиджон угли
13.08.1995
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 5470172
10
Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович
12.09.1976
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 7190502
11
Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович
27.05.1997
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»
АА 5894459
12
Муродуллаев Боходир Акбарали угли
17.07.1998
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»
АВ 5288881
13
Кучкаров Элмурод Шавкатович
10.06.1996
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»
АА 2945465
14
Мирсаидов Мирзохид Миркомилович
30.08.1981
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Бозорбоши», кишлак «Шаханд»
АВ 2924107
15
Назаров Маъмуржон Махмуджонович
27.02.1984
Наманганская область, Туракурганский район,
АА 3311776
16
Юлчибаев Комилжон Каримович
10.10.1980
Наманганская область, Туракурганский район,
АА 9542918
17
Гафуров Абдулатиф Абдумуталович
03.10.1977
Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
АВ 5679358
18
Хамраев Иброхимжон Исмаилович
20.09.1984
Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
АА 7042043
19
Зарипов Ахмаджон Икромович
25.01.1980
Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
АВ 5465716
20
Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли
14.05.1998
Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
АА 6191023
21
Имомадиев Вохиджон Вакосхонович
10.07.1987
Наманганская область, Касансайский район,
АА 4709263
22
Эсанов Абдувохид Абдуразокович
15.03.1979
Наманганская область, Касансайский район,
АВ 6425144
23
Хатамов Кахрамон Абдуллажонович
27.05.1986
Наманганская область, Касансайский район,
АА 7168311
24
Сотволдиев Алишер Абдураимович
14.08.1976
Наманганская область, Касансайский район,
АВ 3953607
25
Рахмонов Омонулло Уктамжон угли
17.08.1997
Наманганская область, Туракурганский район,
АА 7469076
26
Валиев Мухаммадризо Бокибой угли
31.10.1996
Наманганская область, Туракурганский район,
АВ 0647873
27
Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли
02.12.1998
Наманганская область, Туракурганский район,
АВ 0992825
28
Зокиров Шохрух Тохиржон угли
07.02.1997
Наманганская область, Туракурганский район,
АА 3803875
29
Гофуров Вохоб Хасанович
18.04.1986
Наманганская область, город Наманган, улица Бай, 9
АВ 1590222
Пострадавшие в результате возгорания автобуса в Казахстане
№
Ф. И. О.
Год рождения
Проживает по адресу
Номер паспорта
1
Исаков Ахрор Ибрагимович
14.04.1988
Наманганская область, Туракурганский район,
АА 3566823
2
Мирзахмедов Исроилжон Исакжанович
10.01.1980
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Бозорбоши», кишлак
АА 4655010
Hilola Aythodzhaeva
Все такие молодые. Жойлари жаннатда болсин.
Нигора Артикова
Такие молодые парни!и ехали небось за счастием. Глубокое соболезнование родителям и семьям погибших. Правительство Узбекистана сделайте хоть что нибудь чтобы люди не уезжали на заработки в другие страны. Сколько уже погибли молодые и здоровые которые здесь могли жить и создавать свои семьи. Очень жаль!
Rulon Oboev
Все такие молодые ребята(, 19 лет — 3 чел, 20 лет — 3 чел, 21 год — 3 чел, 22, 23, 25 — 2 чел, 26, 28, 30, 31 — 3 чел и тд.. Худо рахмат килсин, терпения родителям и близким.. Большая трагедия для нашего народа.
Murad Abidov
почти дети 1998 года рождения..
они поехали не ради большой выгоды (не секрет в наше время условия для мигрантов).. всего лишь в поисках элементарного рабочего места..
причиной подобных событий являются те кто имея возможность не создавал рабочие места для них.
господа чиновники!
пора начинать работу по совести, призывать своих приближенных к порядочности, и отказаться от личных и групповых выгод интересов ради общей цели, пора объединиться.
откройте глаза! всем нам предстоит ответить за свои поступки, намного хуже чем вы представляете.
Эльмира Мухамеджанова
Соболезную родным погибших, что то должно в стране измениться, чтобы людям не пришлось уезжать на заработки, и что бы они могли достойно зарабатывать в своей стране.
Akbar Yusupov
Такие дистанции не должны преодолеваться автобусами, да ещё такими старыми. Они пытались сэкономить и поехали на автобусе. Потому что, цены на авиабилеты Uzbekistan Airwys космические. Наверху должны задуматься о том чтобы цены сделать доступными, или впустить лоукостеров.