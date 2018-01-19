Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало предварительный список погибших в пожаре автобуса в Казахстане 18 января. В списке 29 человек, все они из Наманганской области. Общее количество погибших при возгорании автобуса на трассе «Самара-Шымкент» в Иргизском районе Актюбинской области составило 52 человека, еще 5 человек (включая двух граждан Узбекистана) пострадали.

По поручению Президента Шавката Мирзиёева создана специальная правительственная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым по установлению причин возгорания автобуса и личностей погибших граждан, а также оказанию необходимой помощи их семьям. В этот же день самолет Министерства обороны доставил к месту происшествия спасателей и врачей из Узбекистана.

Погибшие в результате возгорания автобуса в Казахстане

№ Ф. И. О. Год рождения Проживал по адресу Номер паспорта 1 Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич 05.12.1986 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама» АВ 5290730 2 Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли 13.02.1991 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама» АА 9097543 3 Тураев Абдуназар Умаралиевич 10.03.1980 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама» АА 5292510 4 Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич 12.10.1989 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама» АА 7608274 5 Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли 01.09.1992 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама» АА 4307355

6 Нишонов Отабек Анвар угли 16.10.1990 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама» АА 3394085 7 Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли 16.12.1994 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама» АА 3856226 8 Нишанов Акмалжон Авазбек угли 24.08.1996 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама» АА 5443014 9 Умаралиев Солижон Обиджон угли 13.08.1995 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама» АА 5470172 10 Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович 12.09.1976 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама» АА 7190502 11 Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович 27.05.1997 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон» АА 5894459 12 Муродуллаев Боходир Акбарали угли 17.07.1998 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон» АВ 5288881 13 Кучкаров Элмурод Шавкатович 10.06.1996 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон» АА 2945465 14 Мирсаидов Мирзохид Миркомилович 30.08.1981 Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Бозорбоши», кишлак «Шаханд» АВ 2924107 15 Назаров Маъмуржон Махмуджонович 27.02.1984 Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Узбекистан» АА 3311776 16 Юлчибаев Комилжон Каримович 10.10.1980 Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Узбекистан» АА 9542918 17 Гафуров Абдулатиф Абдумуталович 03.10.1977 Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул» АВ 5679358 18 Хамраев Иброхимжон Исмаилович 20.09.1984 Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул» АА 7042043 19 Зарипов Ахмаджон Икромович 25.01.1980 Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул» АВ 5465716 20 Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли 14.05.1998 Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул» АА 6191023 21 Имомадиев Вохиджон Вакосхонович 10.07.1987 Наманганская область, Касансайский район,

МСГ «Чиндавул» АА 4709263 22 Эсанов Абдувохид Абдуразокович 15.03.1979 Наманганская область, Касансайский район,

МСГ «Чиндавул» АВ 6425144 23 Хатамов Кахрамон Абдуллажонович 27.05.1986 Наманганская область, Касансайский район,

МСГ «Чиндавул» АА 7168311 24 Сотволдиев Алишер Абдураимович 14.08.1976 Наманганская область, Касансайский район,

МСГ «Чиндавул» АВ 3953607 25 Рахмонов Омонулло Уктамжон угли 17.08.1997 Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Шохидон» АА 7469076 26 Валиев Мухаммадризо Бокибой угли 31.10.1996 Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Шохидон» АВ 0647873 27 Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли 02.12.1998 Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Шохидон» АВ 0992825 28 Зокиров Шохрух Тохиржон угли 07.02.1997 Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Шохидон» АА 3803875 29 Гофуров Вохоб Хасанович 18.04.1986 Наманганская область, город Наманган, улица Бай, 9 АВ 1590222

Пострадавшие в результате возгорания автобуса в Казахстане