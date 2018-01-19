Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало предварительный список погибших в пожаре автобуса в Казахстане 18 января. В списке 29 человек, все они из Наманганской области. Общее количество погибших при возгорании автобуса на трассе «Самара-Шымкент» в Иргизском районе Актюбинской области составило 52 человека, еще 5 человек (включая двух граждан Узбекистана) пострадали.

По поручению Президента Шавката Мирзиёева создана специальная правительственная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым по установлению причин возгорания автобуса и личностей погибших граждан, а также оказанию необходимой помощи их семьям. В этот же день самолет Министерства обороны доставил к месту происшествия спасателей и врачей из Узбекистана.

Погибшие в результате возгорания автобуса в Казахстане

Ф. И. О.

Год рождения

Проживал по адресу

Номер паспорта

1

Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич

05.12.1986

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АВ 5290730

2

Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли

13.02.1991

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 9097543

3

Тураев Абдуназар Умаралиевич

10.03.1980

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 5292510

4

Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич

12.10.1989

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 7608274

5

Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли

01.09.1992

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 4307355


6

Нишонов Отабек Анвар угли

16.10.1990

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 3394085

7

Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли

16.12.1994

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 3856226

8

Нишанов Акмалжон Авазбек угли

24.08.1996

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 5443014

9

Умаралиев Солижон Обиджон угли

13.08.1995

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 5470172

10

Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович

12.09.1976

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 7190502

11

Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович

27.05.1997

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»

АА 5894459

12

Муродуллаев Боходир Акбарали угли

17.07.1998

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»

АВ 5288881

13

Кучкаров Элмурод Шавкатович

10.06.1996

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»

АА 2945465

14

Мирсаидов Мирзохид Миркомилович

30.08.1981

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Бозорбоши», кишлак «Шаханд»

АВ 2924107

15

Назаров Маъмуржон Махмуджонович

27.02.1984

Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Узбекистан»

АА 3311776

16

Юлчибаев Комилжон Каримович

10.10.1980

Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Узбекистан»

АА 9542918

17

Гафуров Абдулатиф Абдумуталович

03.10.1977

Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»

АВ 5679358

18

Хамраев Иброхимжон Исмаилович

20.09.1984

Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»

АА 7042043

19

Зарипов Ахмаджон Икромович

25.01.1980

Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»

АВ 5465716

20

Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли

14.05.1998

Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»

АА 6191023

21

Имомадиев Вохиджон Вакосхонович

10.07.1987

Наманганская область, Касансайский район,
МСГ «Чиндавул»

АА 4709263

22

Эсанов Абдувохид Абдуразокович

15.03.1979

Наманганская область, Касансайский район,
МСГ «Чиндавул»

АВ 6425144

23

Хатамов Кахрамон Абдуллажонович

27.05.1986

Наманганская область, Касансайский район,
МСГ «Чиндавул»

АА 7168311

24

Сотволдиев Алишер Абдураимович

14.08.1976

Наманганская область, Касансайский район,
МСГ «Чиндавул»

АВ 3953607

25

Рахмонов Омонулло Уктамжон угли

17.08.1997

Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Шохидон»

АА 7469076

26

Валиев Мухаммадризо Бокибой угли

31.10.1996

Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Шохидон»

АВ 0647873

27

Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли

02.12.1998

Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Шохидон»

АВ 0992825

28

Зокиров Шохрух Тохиржон угли

07.02.1997

Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Шохидон»

АА 3803875

29

Гофуров Вохоб Хасанович

18.04.1986

Наманганская область, город Наманган, улица Бай, 9

АВ 1590222

Пострадавшие в результате возгорания автобуса в Казахстане

Ф. И. О.

Год рождения

Проживает по адресу

Номер паспорта

1

Исаков Ахрор Ибрагимович

14.04.1988

Наманганская область, Туракурганский район,
ССГ «Узбекистан», МСГ
«Катта курама»

АА 3566823

2

Мирзахмедов Исроилжон Исакжанович

10.01.1980

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Бозорбоши», кишлак
«Шаханд»

АА 4655010