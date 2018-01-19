В аэропортах Ташкента и других городов Узбекистана с 1 января заработала система двойного коридора. Нововведение значительно ускорило обслуживание прилетающих и вылетающих пассажиров. «Газета.uz» узнала мнение пассажиров о новой системе.
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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
В аэропортах Ташкента и других городов Узбекистана с 1 января заработала система двойного коридора. Нововведение значительно ускорило обслуживание прилетающих и вылетающих пассажиров. «Газета.uz» узнала мнение пассажиров о новой системе.
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