Для объективной оценки проводимых в Узбекистане преобразований и реформ будут привлечены международные рейтинговые агентства. Об этом в ходе брифинга в Законодательной палате Олий Мажлиса 16 января сообщил заместитель министра иностранных дел Саидикрам Ниязходжаев.

В государственной программе 2018 года предусмотрено налаживание сотрудничества с международными агентствами и негосударственными некоммерческими организациями, составляющими рейтинги государств.

«Это делается с целью улучшения кредитных рейтингов страны, улучшения бизнес-среды, расширения экономических свобод, повышения конкурентоспособности, противодействия коррупции и излишней бюрократизации», — отметил Саидикрам Ниязходжаев.

По его словам, это позволит Узбекистану показать себя миру, а также критически оценить свою деятельность.

В соответствии с проектом программы к июню планируется подготовить проект указа Президента Узбекистана, который предусматривает разработку комплекса мер по повышению места и авторитета республики в рейтингах мира.

В частности, речь идет о национальном кредитном рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития, рейтинге Doing business Всемирного банка, индексе Всемирного экономического форума, индексе коррупции Transparency international, индексе демократии The Economist Intelligence Unit, индексе верховенства закона The World Justice Project и индексе свободы печати организации «Репортеры без границ».