Школа Alpha Education объявила набор накурс «Эффективные продажи».
Слушатели узнают, как построить команду сильных сейлз-менеджеров, правильно презентовать товар, управлять продажами в сфере услуг и увеличить продажи.
Спикеры курса:
• Бобур Пулатов — коммерческий директор Synergy Distribution (официальный дистрибьютор Procter & Gamble);
• Октай Алиев — основатель компании Dominant Spice Product (в прошлом директор по развитию «СОЮЗСНАБ», Ташкент);
• Нодирбек Куздеков — менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell (9 лет опыта работы в корпоративных продажах и торговом маркетинге);
• Хилола Сулейманова— управляющий партнер DaVinci, представитель Pedersen and Partners;
• Азиз Гаппаров — консультант по маркетингу и бизнес-стратегии компании Compass Consulting (занимался стратегическим консалтингом в Великобритании);
• Иззат Шукуров — директор Newmax Technologies LLC (Workly, MyTaxi, Maxtrack).
Темы лекций:
1. Составление портрета клиента.
2. Холодные звонки.
3. Вербальная и невербальная коммуникация.
4. Презентация товара / предложения.
5. Работа с возражениями.
6. Закрытие сделки.
7. Управление продажами в сфере услуг.
Начало курса — 22 января (занятия будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 18.30 до 20.30).
Стоимость курса: 1,75 млн сумов.
Количество мест ограничено.
Запись по номеру: (+99899) 835−05−25.
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