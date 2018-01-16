Школа Alpha Education объявила набор накурс «Эффективные продажи».

Слушатели узнают, как построить команду сильных сейлз-менеджеров, правильно презентовать товар, управлять продажами в сфере услуг и увеличить продажи.





Спикеры курса:

• Бобур Пулатов — коммерческий директор Synergy Distribution (официальный дистрибьютор Procter & Gamble);

• Октай Алиев — основатель компании Dominant Spice Product (в прошлом директор по развитию «СОЮЗСНАБ», Ташкент);

• Нодирбек Куздеков — менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell (9 лет опыта работы в корпоративных продажах и торговом маркетинге);

• Хилола Сулейманова— управляющий партнер DaVinci, представитель Pedersen and Partners;

• Азиз Гаппаров — консультант по маркетингу и бизнес-стратегии компании Compass Consulting (занимался стратегическим консалтингом в Великобритании);

• Иззат Шукуров — директор Newmax Technologies LLC (Workly, MyTaxi, Maxtrack).





Темы лекций:

1. Составление портрета клиента.

2. Холодные звонки.

3. Вербальная и невербальная коммуникация.

4. Презентация товара / предложения.

5. Работа с возражениями.

6. Закрытие сделки.

7. Управление продажами в сфере услуг.

Начало курса — 22 января (занятия будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 18.30 до 20.30).

Стоимость курса: 1,75 млн сумов.

Количество мест ограничено.

Запись по номеру: (+99899) 835−05−25.

На правах рекламы.