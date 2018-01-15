«Лаборатория бизнеса» организует спецпроект, посвященный Году поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Мероприятие пройдет 18 января в 18:00 в коворкинг-центре GroundZero в Ташкенте.

На встрече эксперты обсудят возможности для бизнеса в 2018 году, эффективность мер, «подводные камни», ожидающие государство и предпринимателей, и ряд других вопросов.

Среди приглашенных гостей:

Анвар Ирчаев — директор инвестиционной компании Orient Capital Management;

Ботир Арифджанов — основатель Paynet, основатель Lebazar.Uz;

Ёдгор Гафуров — директор, руководитель практики бизнес-консультирования в PwC;

Глеб Чумичёв — директор лизинговой компании InFinLEASING;

Жасур Салихов — ректор Сингапурского института развития и менеджмента в Ташкенте;

Ислом Казимович Жасимов — первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана;

Комилжон Каримов — ректор Вестминстерского университета в Ташкенте;

Лазиз Адхамов — менеджер по работе с клиентами компании SAP в Узбекистане;

Мансур Камалов — проректор Ташкентского государственного юридического университета;

Нишанбай Сирожиддинов — профессор кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» Университета мировой экономики и дипломатии;

Петр Авакян — магистр права, старший партнер адвокатской фирмы Council;

Равшан Аюбович Гулямов — председатель Госкомконкуренции РУз;

Сарвар Бабаходжаев — ректор Университета Инха в Ташкенте;

Сарвар Рузматов — основатель Paycom и Payme;

Фарход Ибрагимов — директор Мирзо-Улугбекского центра инновационных технологий;

Хайрулла Акрамходжаев — партнер и соучредитель консалтинговой фирмы RedePoint;

Хилола Сулейманова — управляющий партнер консалтинговой компании DaVinci Solutions;

Шахло Турдикулова — член Академии Наук РУз;

Представитель Министерства внешней торговли

и многие другие.

Планируется проведение панельных дискуссий по четырем темам:

Инфраструктура для бизнеса (финансы, налоги, законодательство);

Государственно-частное партнерство и зарубежные инвестиции;

Образование и кадры;

Технологии и инновации.

Кроме того, будет предоставлена возможность получения менторских консультаций от основателей проекта и налаживание деловых связей.

Стоимость участия: 100 тысяч сумов. Билеты можно приобрести на сайте Kassir.uz.

«Лаборатория бизнеса» — проект, нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, представленный в январе 2016 года. Инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

«Газета.uz» — информационный партнер проекта «Лаборатория бизнеса».