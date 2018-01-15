«Лаборатория бизнеса» организует спецпроект, посвященный Году поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Мероприятие пройдет 18 января в 18:00 в коворкинг-центре GroundZero в Ташкенте.
На встрече эксперты обсудят возможности для бизнеса в 2018 году, эффективность мер, «подводные камни», ожидающие государство и предпринимателей, и ряд других вопросов.
Среди приглашенных гостей:
- Анвар Ирчаев — директор инвестиционной компании Orient Capital Management;
- Ботир Арифджанов — основатель Paynet, основатель Lebazar.Uz;
- Ёдгор Гафуров — директор, руководитель практики бизнес-консультирования в PwC;
- Глеб Чумичёв — директор лизинговой компании InFinLEASING;
- Жасур Салихов — ректор Сингапурского института развития и менеджмента в Ташкенте;
- Ислом Казимович Жасимов — первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана;
- Комилжон Каримов — ректор Вестминстерского университета в Ташкенте;
- Лазиз Адхамов — менеджер по работе с клиентами компании SAP в Узбекистане;
- Мансур Камалов — проректор Ташкентского государственного юридического университета;
- Нишанбай Сирожиддинов — профессор кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» Университета мировой экономики и дипломатии;
- Петр Авакян — магистр права, старший партнер адвокатской фирмы Council;
- Равшан Аюбович Гулямов — председатель Госкомконкуренции РУз;
- Сарвар Бабаходжаев — ректор Университета Инха в Ташкенте;
- Сарвар Рузматов — основатель Paycom и Payme;
- Фарход Ибрагимов — директор Мирзо-Улугбекского центра инновационных технологий;
- Хайрулла Акрамходжаев — партнер и соучредитель консалтинговой фирмы RedePoint;
- Хилола Сулейманова — управляющий партнер консалтинговой компании DaVinci Solutions;
- Шахло Турдикулова — член Академии Наук РУз;
- Представитель Министерства внешней торговли
и многие другие.
Планируется проведение панельных дискуссий по четырем темам:
- Инфраструктура для бизнеса (финансы, налоги, законодательство);
- Государственно-частное партнерство и зарубежные инвестиции;
- Образование и кадры;
- Технологии и инновации.
Кроме того, будет предоставлена возможность получения менторских консультаций от основателей проекта и налаживание деловых связей.
Стоимость участия: 100 тысяч сумов. Билеты можно приобрести на сайте Kassir.uz.
«Лаборатория бизнеса» — проект, нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, представленный в январе 2016 года. Инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.
«Газета.uz» — информационный партнер проекта «Лаборатория бизнеса».
Vasiliy Ivanov
ну для начала нужно снизить налоги. Это что же получается. Знакомый хочет принять на работу 12 человек. С официальным окладом в 2млн сум, итого 12х2млн=24млн сум. Тут ему считают все налоговые платежи, и выходит что, чтобы на руки люди получили по 2 млн, ему надо оплатить почти 40!!! Где логика??? я понимаю что в некоторых странах налоги больше, НО, если уж помогать страну поднимать, то всем вместе. Пусть Государство снизит налоги, а мы, предприниматели выйдем из тени. Не даром на одном из сайтов не так давно была статья что, более 50% доходов страны теневые!!! Подумайте там на верху, а мы поможем. Уверен с нашим новым Лидером все возможно.