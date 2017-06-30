Тарифы на электроэнергию повысятся на 7%

Фото: «Газета.uz»
Компания «Узбекэнерго» сообщила о повышении с 15 июля тарифов на электроэнергию. Обновленный реестр тарифов был утвержден Министерством финансов Узбекистана 29 июня. Причиной пересмотра тарифов называется «увеличение цен на топливно-энергетические ресурсы».
Стоимость 1 кВтч электроэнергии, отпускаемой населению, увеличится со 191 сума до 204,3 сума, для населения жилых домов, оборудованных электроплитами, — с 95,5 сума до 102,15 сума (рост — около 7%).
Предыдущее повышение тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги имело место в октябре.
С 15 июля в среднем на 7% также повышаются тарифы на природный газ.
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