Тарифы на электроэнергию повысятся на 7%

С 15 июля в Узбекистане повышаются тарифы на электроэнергию.

Компания «Узбекэнерго» сообщила о повышении с 15 июля тарифов на электроэнергию. Обновленный реестр тарифов был утвержден Министерством финансов Узбекистана 29 июня. Причиной пересмотра тарифов называется «увеличение цен на топливно-энергетические ресурсы».

Стоимость 1 кВтч электроэнергии, отпускаемой населению, увеличится со 191 сума до 204,3 сума, для населения жилых домов, оборудованных электроплитами, — с 95,5 сума до 102,15 сума (рост — около 7%).

Предыдущее повышение тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги имело место в октябре.

С 15 июля в среднем на 7% также повышаются тарифы на природный газ.