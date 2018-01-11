Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 января в ходе поездки в Чирчик (Ташкентская область) ознакомился с программой развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения.

В Чирчике действует ряд крупных производственных предприятий, включая «Максам-Чирчик», «Узбекхиммаш», «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» и Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов.

Президенту была представлена информация о планах по производству ресурсосберегающей и высокоэффективной сельхозтехники и средств механизации.

На Чирчикском заводе сельскохозяйственной техники в 2018—2019 годах намечено реализовать три проекта стоимостью 32,7 млн долларов. Уровень локализации осваиваемой к производству продукции планируется довести до 50%.

Проект нацелен на обеспечение машинно-тракторных парков, фермерских и дехканских хозяйств новыми видами сельхозтехники — современными зерно- и сеноуборочными комбайнами, хлопковыми и зерновыми сеялками, техникой обработки земли, посева и уборки картофеля.

Глава государства ознакомился с образцами сельхозтехники, которую планируется выпускать в рамках проекта. Отмечалось, что в условиях острой конкуренции на мировом рынке необходимо, чтобы производимая продукция не только удовлетворяла запросы внутреннего рынка, но и была конкурентоспособна за рубежом и ориентирована на экспорт.

Здесь же состоялась презентация сельскохозяйственной техники, производимой на Ташкентском заводе сельскохозяйственной техники, на предприятиях «Технолог», «Агрегат», «УзКейсмаш», «Лемкен — Чирчик» и «УзКлаасагро».

На заводе «Узбекхиммаш» Президент ознакомился с проектами по организации нового литейного цеха и производства крупногабаритного оборудования.

Сегодня на заводе выпускается теплообменное оборудование для нефтегазовой, химической и пищевой промышленности, компрессоры, насосы, оборудование для переработки нефти и газа, бурения, воздушного охлаждения, комплектующие и многое другое.

Продукция предприятия поставляется на «Мубарекнефтегаз», «Шуртаннефтегаз», Шуртанский газохимический комплекс и другие крупные промышленные предприятия, а также в Россию, Казахстан, Беларусь и Украину. В прошлом году предприятие экспортировало продукции на 1,5 млн долларов, в текущем году этот показатель намечено довести до 2 млн долларов.

В результате реализации проекта по строительству нового литейного цеха стоимостью 18,9 млн долларов объем производства литейной продукции различной номенклатуры будет доведен с нынешних 1700 до 4000 тонн в год. Цех будет оснащен оборудованием из стран Европы и США. Ввод его в строй намечен на третий квартал 2019 года.

Глава государства осмотрел образцы продукции завода «Узбекхиммаш» и Чирчикского трансформаторного завода.

Здесь же состоялась презентация ряда программ и проектов, нацеленных на социально-экономическое развитие и повышение благосостояния населения.

Сегодня в Чирчике функционируют более 300 промышленных предприятий. В рамках программы экономического развития города на 2018−2019 годы будет реализовано около 80 проектов. В результате объем производства увеличится в 1,6 раза, будет создано около 3000 рабочих мест.

Согласно генеральному плану города, рассчитанному до 2035 года, в прошлом году было завершено строительство 3 семиэтажных домов. В текущем году будет построено еще 5, а в следующем — 10 подобных домов. Кроме того, в марте 2018 года будут сданы в эксплуатацию 8 трехэтажных домов для военнослужащих, а до конца года — 10.

По проекту реконструкции Чирчикского дехканского рынка (возведен в 1950-х годах) стоимостью почти 22 млрд сумов на площади 3,7 га будет построен новый рынок, где разместятся трехэтажный гипермаркет, павильоны сельскохозяйственной продукции, торговые ряды, автомобильная стоянка и автобусные остановки.

Завод «Узбекхиммаш» планирует реконструировать парк «Машинасозлар» площадью 2,5 га ко Дню независимости в текущем году. В городе также будет благоустроена набережная канала Бозсу, будут разбиты аллеи для прогулок.

Представлен проект организации движения современных скоростных электричек по маршруту «Ташкент-Ходжикент», в рамках которого будут модернизированы железнодорожные станции «Чирчик» и «Бозсу».

Главе государства также были продемонстрированы проекты реконструкции зданий Узбекского государственного института физической культуры и Ташкентского областного государственного педагогического института в Чирчике, по строительству новых учебных корпусов, спортивных сооружений, домов студентов.

Кроме того, Президент ознакомился с проектами разгрузке автомобильных дорог Ташкент-Кибрай-Чирчик-Газалкент и Чирчик-Газалкент, строительства Пскемской ГЭС и дамбы, а также повышения безопасности Чарвакской ГЭС.