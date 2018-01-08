Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила о введении дифференцированных тарифов на местных рейсах. Снижены минимальные уровни тарифов на всех внутриреспубликанских направлениях.

Как сообщили «Газете.uz» в НАК, уровень снижения минимального тарифа различается в зависимости от места назначения.Так, наименьший тариф на рейсы в города Ферганской долины и Самарканд снижен почти на 10 тысяч сумов, в Ургенч — на 28 тысяч, в Бухару — на 38 тысяч, в Нукус — на 67 тысяч, в Термез — на 86 тысяч, в Карши и Навои — на 163 тысячи.

Кроме того, на всех местных направлениях введены групповые тарифы. Воспользоваться ими смогут организованные группы пассажиров от 5 человек по заявке от туристической фирмы, приобретшие турпакет. Тариф для такой группы может быть снижен на 9−18 тысяч сумов от минимального тарифа.

В Национальной авиакомпании отметили: чем раньше приобретается авиабилет, тем дешевле обойдется перевозка, тем очевиднее будет экономическая выгода для пассажира.

Установленные тарифы ограничены по количеству мест, говорится в сообщении НАК.