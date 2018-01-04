В Узбекистане ожидается отмена лимита в 10 долларов США на беспошлинный ввоз потребительских товаров для личного пользования из сопредельных государств. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в правительстве.
Документ о пересмотре лимита еще не подписан, однако в пунктах пропуска на границе с Казахстаном с начала года уже разрешено ввозить товары для личного пользования на сумму до 1000 долларов без уплаты таможенной пошлины. В этом убедился корреспондент «Газеты.uz», посетивший в четверг пункт пропуска «Гишт куприк» («Черняевка»).
Норма в 10 долларов для единовременно ввозимых в страну товаров для собственных нужд из сопредельных государств была установлена в июне 2009 года в целях «защиты внутреннего потребительского рынка». До этого она составляла 25 долларов. Из несопредельных стран ввозить беспошлинно можно товары общей стоимостью до 1000 долларов.
Граждане, переходящие границу со стороны Казахстана, сообщили, что процесс пересечения границы стал намного проще. «Прошел очень быстро, всего пять минут, сумки никто не проверял, просто через рентген пропускают», — рассказал один мужчина.
Женщина с сумками и микроволновой печью подтвердила, что никто не задавал ей никаких вопросов. Все опрошенные «Газетой.uz» граждане приветствовали отмену лимита в 10 долларов.
Отметим, что действие нормы беспошлинного ввоза товаров не распространяется на физических лиц, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности.
С 1 января также отменено письменное декларирование ввозимой и вывозимой из Узбекистана наличной иностранной валюты в размере до 2000 долларов.
В международных аэропортах страны с начала года заработала система двойного («зеленого» и «красного») коридора.
Shuhrat Zokirov
Слава Богу начали себя ощущать как нормальные люди. А то везде и все было запрещено. Так невозможно было дальше жить. Спасибо президенту и его команде. Удачи и здоровье им и их семьям.
костя пригоровский
Ждем когда растоможку с машин снимут и наши машины сможем свободно покупать и продовать и давать кому угодно, вот это будет дело для народа.
Алексей Крахмалёв
Посмотрим, смогут ли местные производители и продавцы конкурировать с наплывом товаров из Казахстана. Ведь многие товары в Чимкенте дешевле. Теперь каждый может поехать туда рано утром, а к вечеру вернуться. Тем более, что многие КПП теперь работают круглосуточно.
Boom 338
Алексей, у нас экспорт настолько забит, что покупают (из Казахстана и Киргизии, в основном) на месяцы вперед, думаю нашим производителям это, в некотором смысле, даже на руку
Тимур Раджапов
Вот за это огромное спасибо Президенту! Давно пора было отменить это 10 долларовое недоразумение.
Алексей Крахмалёв
По теме: Не так давно в ЕС ввели лимит на беспошлинные посылки из-за рубежа в 20 евро. В Беларусии этот лимит — 22 евро. В России также предлагают снизить посылок с 1000 до 20 евро. Новый Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подразумевает снижение в 2018 году порога беспошлинной торговли с €1 тыс. до €500. В 2019 году — до €200 евро для каждой покупки.
Так разные страны борются и интернет-торговлей..
Shuhrat Zokirov, в связи с этим выводы: похоже, что граждане Европейского Союза с некоторых пор не могут ощущать себя “нормальными людьми“ из-за того что у них “все запрещено“.
Alexandr Bodyagin
Спасибо! нашему Президенту!!! мудрое решение!!!