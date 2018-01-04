В Узбекистане ожидается отмена лимита в 10 долларов США на беспошлинный ввоз потребительских товаров для личного пользования из сопредельных государств. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в правительстве.

Документ о пересмотре лимита еще не подписан, однако в пунктах пропуска на границе с Казахстаном с начала года уже разрешено ввозить товары для личного пользования на сумму до 1000 долларов без уплаты таможенной пошлины. В этом убедился корреспондент «Газеты.uz», посетивший в четверг пункт пропуска «Гишт куприк» («Черняевка»).

Норма в 10 долларов для единовременно ввозимых в страну товаров для собственных нужд из сопредельных государств была установлена в июне 2009 года в целях «защиты внутреннего потребительского рынка». До этого она составляла 25 долларов. Из несопредельных стран ввозить беспошлинно можно товары общей стоимостью до 1000 долларов.





Граждане, переходящие границу со стороны Казахстана, сообщили, что процесс пересечения границы стал намного проще. «Прошел очень быстро, всего пять минут, сумки никто не проверял, просто через рентген пропускают», — рассказал один мужчина.

Женщина с сумками и микроволновой печью подтвердила, что никто не задавал ей никаких вопросов. Все опрошенные «Газетой.uz» граждане приветствовали отмену лимита в 10 долларов.

Отметим, что действие нормы беспошлинного ввоза товаров не распространяется на физических лиц, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности.

С 1 января также отменено письменное декларирование ввозимой и вывозимой из Узбекистана наличной иностранной валюты в размере до 2000 долларов.

В международных аэропортах страны с начала года заработала система двойного («зеленого» и «красного») коридора.