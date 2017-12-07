С 1 января 2018 года отменяется порядок обязательного декларирования в письменной форме физическими лицами наличной иностранной валюты при ввозе и вывозе из страны в пределах суммы 2000 долларов США. Указ об этом 6 декабря подписал Президент Узбекистана, сообщило Министерство юстиции в Telegram-канале. Отменяется также выдача коммерческими банками разрешения на вывоз физическими лицами наличной иностранной валюты за пределы Узбекистана.

При ввозе и вывозе из страны физическими лицами наличной иностранной валюты сверх 2000 долларов декларируется в письменной форме вся сумма ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты.

Кроме того, разрешается вывоз физическими лицами наличной иностранной валюты за пределы Узбекистана без каких-либо разрешений в пределах 5000 долларов США.

Вывоз сверх установленной суммы позволен резидентам на основании разрешения Центрального банка, а нерезидентам — на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в Узбекистан, в которой сумма наличной иностранной валюты указана не менее суммы вывозимой наличной иностранной валюты.