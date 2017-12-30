Компания «Узавтосаноат» 25 декабря презентовала в Бишкеке модельный ряд легковых автомобилей производства GM Uzbekistan и автобусов «СамАвто», предлагаемых к производству в Кыргызстане.

Напомним, в октябре был подписан меморандум об организации сборки в Кыргызстане легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и сельхозтехники.





На презентации были представлены автомобили Ravon R2, Ravon Nexia R3, Ravon R4, Ravon Gentra, а также автобусы SamAuto LE-60, Isuzu NP-21 и Isuzu HC-40.

Глава Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана Эсенкул Момункулов на презентации отметил, что правительство его страны приложит все усилия для реализации достигнутых договоренностей, понимая, что автомобильная промышленность создает мультипликативный эффект, развивая многие смежные отрасли.