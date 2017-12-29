Функции государственных медицинских организаций по обеспечению деятельности вспомогательных подразделений (пищеблоки, прачечные и другие) и оказанию отдельных медицинских услуг будут поэтапно переданы субъектам предпринимательства на основе государственно-частного партнерства. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана «О создании дополнительных условий по дальнейшему развитию частных медицинских организаций» от 29 декабря.

Планируется, что частным медицинским организациям на основе договора будут переданы такие виды медицинских специализаций, как услуги лаборатории, гемодиализные отделения, отделения стерилизации и другие. Перечень передаваемых услуг будет определен Министерством здравоохранения.