Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) сообщило на своем сайте об увольнении в системе Министерства финансов страны более 500 человек. Массовое увольнение последовало за выступлением 22 декабря Президента Шавката Мирзиёева, который потребовал от министра финансов провести чистку кадров от не разбирающихся в финансах и «крыс». «Нужны молодые, опыт не важен, главное, чтобы любил Родину независимо от национальности», — заявил тогда глава государства (видео).
В своем сообщении УзА пишет: «Руководителям территориальных подразделений [Минфина] даны жесткие указания избавиться от „крыс“, бросающих тень на репутацию финансовой системы, находившихся под покровительством бывшего министра финансов и бывшего начальника Управления кадров, но работающих до сих пор».
Уже 23 декабря были уволены начальник Ташкентского городского управления государственного финансового контроля и три его заместителя. Должностей лишились также 100 сотрудников региональных управлений госфинконтроля, включая 4 руководящих сотрудников.
Из региональных управлений Минфина уволены 273 человека, включая 23 сотрудников, занимавших руководящие посты. Из казначейских подразделений уволены 65 сотрудников, включая 12 руководителей, из системы Пенсионного фонда — 100 сотрудников, включая 1 руководящего сотрудника.
Общее количество лиц, уволенных в системе Минфина, составило 562 человека.
Как отмечает УзА, на освободившиеся должности планируется назначить талантливых молодых людей, обладающих инновационным мышлением и хорошо владеющих современными технологиями. Для этого Минфин направил обращения в Союз молодежи Узбекистана и вузы страны.
Комментарии
Отлично!
Начался охота за ведьм!
И что это даст? Профессионалы уйдут, придут безграмотные? Столько человек без работы остануться.
На самом деле такие новости пугают! Хотелось бы надеяться что увольнение каждого человека обоснованно. И эта пертурбация долго готовилась. В ином случае это глупо.
А кто остался?
Президент не имеет права публично оскорблять чиновников!
В своем выступлении Президент Узбекистана назвал часть сотрудников МинФина “крысами“. Некоторые восприняли это как индульгенцию, чтобы клеймить проворовавшихся чиновников подобными словами. Вот уже УзА подхватило новый тренд, назвав всех уволенных сотрудников “крысами“.
Кто будет следующим? Очередной хоким, который наорет на персонал? Председатель правления банка? Руководитель крупной компании? Директор школы?
Когда руководство страны позволяет такие эпитеты в адрес своих граждан (сотрудники МинФина ими являются, не так ли?) — оно дает негласный сигнал, одобряющий подобное поведение. Не нужно потом удивляться, почему руководители организаций оскорбляют своих подчиненных. У них есть пример.
Неважно, что сделал человек. В законодательстве существуют четкие термины, определяющие то или иное правонарушение. Коррупционеры, взяточники, преступники. Но никак не крысы.
Не совсем понятно, почему аж 100 специалистов были уволены из Пенсионного фонда. Они ведь не влияют на бюджетную политику. Такое впечатление, что людей уволили для галочки.
Надо учесть, что при увольнении по инициативе работодателя выплачивается 3 месячных оклада.
Есть сомнение, что Минфин после этого сможет нормально работать ближайшие полгода. Ведь вчерашние студенты не знают специфики работы в госструктурах. Им придется изучить и усвоить огромное количество нормативной документации.
Хватит их защищать! поверьте на их места придут не менее грамотные специалисты! а то что президент назвал некоторых из них крысами значит то на то и есть! ведь он сам этой системой руководил не первый год и знает о всех проблемах там
Увольнение любого работника тяжело отразиться на их семьях и конечно на самом работнике если это добросоветный профессиально выполняющий свою работу законопослужный работник, а если наоборот то их должны привлечь к уголовной ответственности и не отпускать на волю с запачкенной репутацией и с ворованными бюджетными деньгами многие из их имеют зарубежные счета.
По рейтингу из 149 стран мира по восприятию коррупции, Грузия была 127 месте. С 127 места “прыгнул“ на 44 место. Со 137 го места поднялась на 11 место по легкости ведения бизнеса обогнав Германию. Все это за 3-4 года, а не за 26 лет. Реформаторы Михаил Саакашвили и Каха Бендукидзе. Впрочем, Каха Бендукидзе никогда раньше не работал в госструктуре по экономике. Девиз Кахи: “Никакого поля не оставить для коррупции“, “Продавать все, кроме совести“, значит они не оставили никакой почвы для коррупции, то есть довели до минимума отношения власти с народом. Все то, что принадлежит государству продавали, т.е. приватизировали. Разрушили до фундамента все министерства. На какое-то время Грузия жила даже без ментов, уволили всех. Потому что невозможно изменить привычки человека. Они говорят, если часть системы уволить и пополнить молодыми специалистами, то и они будут работать по принципу “учителей“ и не будет желаемого эффекта. Реформаторы приняли правильное решение, всех уволили и с нуля создали систему. Возможно ведь так работать?! Мне нравится призыв президента, уволить всех и привлекать молодых, хоть и без опыта. А вот обозвать “крысами“, мне тоже не по нраву.
Irina Matvienko 27 Декабря 2017, 13:57 Не надо понимать в буквальном смысле. Имеется в виду не грызун. Используют же, например, выражение “крот“ в спецслужбах и др.
Большое спасибо Президенту и дай Бог ему здоровье! За то что он освобождает Узбекистан от “крыс“ которые долгое время не давали, и мешали развитию нашей родной страны!
Под выражением “крыса“ понимаю как человек приносящий только вред, а не пользу. Так что никакого оскорбления это не выражает, если использована по праву.
а по каким причинам уволили столько людей?