Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) сообщило на своем сайте об увольнении в системе Министерства финансов страны более 500 человек. Массовое увольнение последовало за выступлением 22 декабря Президента Шавката Мирзиёева, который потребовал от министра финансов провести чистку кадров от не разбирающихся в финансах и «крыс». «Нужны молодые, опыт не важен, главное, чтобы любил Родину независимо от национальности», — заявил тогда глава государства (видео).

В своем сообщении УзА пишет: «Руководителям территориальных подразделений [Минфина] даны жесткие указания избавиться от „крыс“, бросающих тень на репутацию финансовой системы, находившихся под покровительством бывшего министра финансов и бывшего начальника Управления кадров, но работающих до сих пор».

Уже 23 декабря были уволены начальник Ташкентского городского управления государственного финансового контроля и три его заместителя. Должностей лишились также 100 сотрудников региональных управлений госфинконтроля, включая 4 руководящих сотрудников.

Из региональных управлений Минфина уволены 273 человека, включая 23 сотрудников, занимавших руководящие посты. Из казначейских подразделений уволены 65 сотрудников, включая 12 руководителей, из системы Пенсионного фонда — 100 сотрудников, включая 1 руководящего сотрудника.

Общее количество лиц, уволенных в системе Минфина, составило 562 человека.

Как отмечает УзА, на освободившиеся должности планируется назначить талантливых молодых людей, обладающих инновационным мышлением и хорошо владеющих современными технологиями. Для этого Минфин направил обращения в Союз молодежи Узбекистана и вузы страны.