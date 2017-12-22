Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригрозил, что не подпишет государственный бюджет на 2018 год, принятый депутатами и одобренный сенаторами, пока в него не будут внесены изменения.
Глава государства отметил, что доволен ходом обсуждения бюджета в парламенте и острыми вопросами, которые задавались вице-премьеру, министру финансов Джамшиду Кучкарову, представлявшему бюджет, однако утвержденный вариант документа подписывать не будет.
«Хозяева бюджета — не Министерство финансов, не сидящие в нем люди. Я подпишу тот бюджет, который облегчит жизнь народа. Вы этого хотите или нет?» — спросил Президент в ходе выступления с посланием Олий Мажлису в пятницу. При этих словах присутствующие в зале Дворца симпозиумов встали с мест и зааплодировали.
«Почему я уволил всех, кто сидел в Минфине 15 лет, но ничего не понимал в финансах? Я уволил руководителей, но низшее звено еще сидит. Ничего не меняется. Давайте сделаем каждого человека богатым, народ ведь платит налоги. Если мы будем его обдирать, как он будет платить налоги? Люди только-только начали меняться, только начали верить, так нужно сразу им по голове…», — воскликнул Шавкат Мирзиёев.
«Подумай, выгони всех, кто тебя окружает, — обратился Президент к Джамшиду Кучкарову, назначенному на пост главы Минфина в конце ноября. — Вчера он был предупрежден, если не будет изменений, через месяц он будет уволен. Такие финансы мне не нужны».
«Я уволил [Эллу] Острогожскую (возглавляла Главное управление государственного бюджета Минфина — ред.), но до сих пор чувствую ее влияние. Некоторые работают со стороны. Мне нужен руководитель Министерства финансов, любящий Родину, узбекский народ, страну, неравнодушный к завтрашнему дню каждого гражданина», — подчеркнул глава государства. Это заявление также было встречено аплодисментами.
Президент поручил Джамшиду Кучкарову в течение 10 дней «избавиться от старых болезней» и провести чистку кадров. «Нужны молодые, опыт не важен, главное, чтобы любил Родину независимо от национальности», — заявил он.
Обращаясь к парламентариям, Президент сказал: «Пришло время и вам пробудиться. Требуйте, завоевывайте авторитет». Он добавил, что прежде чем облагать отдельные категории предпринимателей налогом, нужно дать им встать на ноги, а средства можно изыскать и в других местах.
Комментарии
Нужно понимать, что министерство Финансов работает строго по нормативным документам. Они все таки распределяют гос деньги в особо крупных размерах и поэтому находятся под постоянным контролем проверяющих органов. Какую либо импровизацию с гос финансами они себе позволить не могут. Это чревато крупным сроком.
Смена работающих старых кадров на молодых и неопытных патриотов ничего не даст, будет только хуже. Нужно сначала глубоко понять проблемы системы гос. финансов, гос. закупок, межбюджетных и прочих трансфертов, контроля в этой сфере и т.д., разработать (с участием широкого круга местных и зарубежных экспертов) новую систему гос. финансов и новые нормативные документы в этой сфере т.е. сначала создать новые и четкие правила, а после этого решать какие именно кадры смогут в наибольшей степени отвечать этим правилам.
“Я подпишу тот бюджет, который облегчит жизнь народа.“ — да, только в интересах народа, потому как народ наш трудолюбивый, если будет работа в стране, доступная квалифицированная медицина и сильное образование, спокойная жизнь и мир в стране, с подрастающим поколением имеющим возможность расти, учится и развиваться всестороне, то и страна будет птодолжать идти вперед.
“Нужны молодые, опыт не важен, главное, чтобы любил Родину независимо от национальности“ — все верно нужны молодые, но без опыта? Опыт в любой профессиональной сфере не только важен, необходим! Без опыта НЕТ навыков, НЕТ умения, а в наше время, еще и с академическими знаниями у многих молодых не все в порядке. Организация работы с кадрами — это искусство, искусство требующее многосторонний подход в при подборке кадров, и наверное должен быть баланс между молодыми, неопытными и немолодыми, имеющими опыт работы.
Юрий я вас поддерживаю. Нужно понимать сначала что такое бюджет