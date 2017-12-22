Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригрозил, что не подпишет государственный бюджет на 2018 год, принятый депутатами и одобренный сенаторами, пока в него не будут внесены изменения.

Глава государства отметил, что доволен ходом обсуждения бюджета в парламенте и острыми вопросами, которые задавались вице-премьеру, министру финансов Джамшиду Кучкарову, представлявшему бюджет, однако утвержденный вариант документа подписывать не будет.

«Хозяева бюджета — не Министерство финансов, не сидящие в нем люди. Я подпишу тот бюджет, который облегчит жизнь народа. Вы этого хотите или нет?» — спросил Президент в ходе выступления с посланием Олий Мажлису в пятницу. При этих словах присутствующие в зале Дворца симпозиумов встали с мест и зааплодировали.

«Почему я уволил всех, кто сидел в Минфине 15 лет, но ничего не понимал в финансах? Я уволил руководителей, но низшее звено еще сидит. Ничего не меняется. Давайте сделаем каждого человека богатым, народ ведь платит налоги. Если мы будем его обдирать, как он будет платить налоги? Люди только-только начали меняться, только начали верить, так нужно сразу им по голове…», — воскликнул Шавкат Мирзиёев.

«Подумай, выгони всех, кто тебя окружает, — обратился Президент к Джамшиду Кучкарову, назначенному на пост главы Минфина в конце ноября. — Вчера он был предупрежден, если не будет изменений, через месяц он будет уволен. Такие финансы мне не нужны».

«Я уволил [Эллу] Острогожскую (возглавляла Главное управление государственного бюджета Минфина — ред.), но до сих пор чувствую ее влияние. Некоторые работают со стороны. Мне нужен руководитель Министерства финансов, любящий Родину, узбекский народ, страну, неравнодушный к завтрашнему дню каждого гражданина», — подчеркнул глава государства. Это заявление также было встречено аплодисментами.

Президент поручил Джамшиду Кучкарову в течение 10 дней «избавиться от старых болезней» и провести чистку кадров. «Нужны молодые, опыт не важен, главное, чтобы любил Родину независимо от национальности», — заявил он.

Обращаясь к парламентариям, Президент сказал: «Пришло время и вам пробудиться. Требуйте, завоевывайте авторитет». Он добавил, что прежде чем облагать отдельные категории предпринимателей налогом, нужно дать им встать на ноги, а средства можно изыскать и в других местах.