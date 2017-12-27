Кабинет Министров 26 декабря издал постановление «О применении и открытом использовании на территории Республики Узбекистан международных геодезических систем координат». Об этом «Газете.uz» сообщили в Государственном комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Принятие постановления позволит использовать геопространственные данные для создания и ведения Национальной географической информационной системы, единой системы государственных кадастров, производства кадастровых и пользовательских карт, доступных для государственных и частных пользователей. Это, в свою очередь, позволит улучшить качество государственных, в том числе электронных, услуг населению, субъектам предпринимательства и государственной органам в сфере кадастра и регистрации недвижимости, и многих других смежных областях.

Частные компании смогут использовать созданные на основе международной системы координат карты для создания новых сервисов и приложений для мобильных телефонов, которые связаны с позиционированием на местности.

До настоящего времени в Узбекистане в качестве государственной системы геодезических координат использовалась Система координат 1942 года (СК-42), которая охватывает всю территорию страны. СК-42 применялась в создании огромного объема геодезических сведений и материалов, которые относятся в категории служебной тайны.

Для создания открытой системы координат необходимо использование исходных данных (геодезических данных для определения параметров системы координат), отличающихся от исходных данных СК-42, например, Всемирной геодезической системы 1984 года (WGS-84).

В мире существует только одна полноценная международная геоцентрическая система координат — ITRS, а также Мировая геодезическая система WGS-84 (тоже геоцентрическая), признанная в качестве стандартной многими международными организациями и используемая в популярных картографических ресурсах, таких как Карты Google, Яндекс.Карты, TomTom и других. По составу параметров ITRS и WGS-84 практически идентичны.